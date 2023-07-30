VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTIN

ÜLKEYİ YİYİN BİTİRİN

BİR DE HALKA KÜFÜR EDİN

NE ALA MEMLEKET..



Sanırsınız ki çamurunu kardılar, sıvasını yaptılar, boyasını badanaladılar. Tam bir şah eser inşaa ettiler. Küçük Mimar Sinan'lar sizi.



Halk verdiği paranın hizmetini alamadığı zaman konuşmayacak , anlatamayacak, hakkını aramayacak. Susacak yazmayacak, çizmeyecek. Hemen halkı memnuniyetsiz , çoğu zaman nankör ve hatta utanmasalar vatan haini ilan edecekler.

Yıllardır ha bu gün, ha yarın diye diye ne hal hikmetse bir havalimanı inşaa edip açmaları tuttu. Doğru düzğün yolun , okulun ve hastanen yokken. Eziyetin Allahı'nın çekildiği bir baş yapıt evet haklısınız. Elektriksiz, sistmesiz, alelacele bir havalimanı. Kabloların ayaklarınızın içinden geçtiği bir havalimanı. Lavaboların içler acısı durumu. Bire bir gözlerimle şahit olduğum sahneler. Hele o bavul olayı tam bir fiyasko. Halk parasını çatır çatır ödeyecek, gelip bu manzara içerisinde uçağa girip gidecek. Hemde kan ter içinde.

Ve tabi ki konuşunca, eleştiri yapınca, hakkını arayınca da kalkıp ülkenin meclisinde yemin edenler, ona verilen makama güvenerek bu ülkenin emekcisi'nin vergisi ile devlet yönetenler halka "KÜFÜR " edecekler. Hayırdır aynı mahalle'den ve okuldan mı bu halk sizlerle. Ülkenin devlet erkanı mensubu olanlar, kamu düzenini bozamaz , toplumda kutuplaşmaya neden olamaz. Küfür etmenin siyasi kariyeri ve ülkenin imajını olumsuz yönde etkilediğini de öğretmeyi unutmuşlar belli.

Halka karşı küfürün, demokratik değerlere zarar verdiğini de bilmiyorlar . Oysa ki demokrasi çeşitliliğe saygı duyan , ifade özgürlüğüne önem veren bir sistemdir. Meclis'te bunu anlatmayı da es geçmişler anlaşılan. Ne demek ya bu ülkede alın terinin çalındığı, emeğinin gasp edildiği halka "KÜFÜR" etmek. Bu hakı kim verebiliyor onlara.

Siz kimsiniz ki, bu ülkenin emektarına bu şeklide davranabiliyorsunuz? Sizler için bir şey söylendiği, yazıldığı zaman hemen dava açmalara, Türkiye giriş yasakları koymayı biliyorsunuz. Sizlerle halkın arasında ne fark var MAAŞLARINIZ'dan başka söyleyin bizde bilelim.

Yapmış olduğunuz projeleriniz her ne olursa olsun, tam anlamıyla düzğün yapmak ile mükellefsiniz. Yapamadığınız ve halkı mağdur bıraktığınız zaman herkesin düşünce özgürlüğünü kullanmasına tepki göstermesiniz. Kimse sizin şahsınıza , sizlerin yaptığı gibi hakaret ve küfür etmiyor. Yaşadığı mağduriyeti dile getiriyor. En doğal hakkı olarak.

Çocuklar, hastalar işi gücü olanlar perperişan bir halde , yolculuk yapabilmek için hem devasa bilet fiyatları ödüyor hemde hizmet alamıyor. Neymiş efendim bazı sıkıntılar var onlar yüzünden oluyormuş. Açmasaydınız o zaman. Her şeyi bitirmeden bu acele ne içindi. Sonuçta noldu yine uçaklar eski havalimanı pistine inmeye başladı işte.

Yollar lale tarlası, kapkaranlık ve yönsüz. Tadilatı yapılmamış onca okul. İçinde ilaç olmayan hastane. Neymiş efendim en acil bir havalimanı gerekiyordu. Evet bir havalimanı gerekiyordu. Bunun için itiraz yok ,fakat doğru zamanda doğru şeklide bir havalimanı gerekiyordu. Yolların temiz pürüzsüz, ışıklı ve de yönlü. Okulların sağlam ve eğtim görülecek yapılar. Hastanen tam teşekküllü ve eksiksiz. Tüm bunlar olmalıydı ki, yenildikten yeniliğe gönül rahatlığı ile geçebilirdiniz.

Noldu şimdi tüm dünya tanıdı mı bizi? Elektirk kabloları dışarıda, bavullar traktörün arkasında. Onca insan kan ter içinde. Uçaklar eski piste iniş yapıp, otobüsler ile haydeee pasaport ve kimlik kontrolü için koş babam koş yeni binaya. Valla bu kadar güzel bir şekilde tanıtılamazdık dünyaya bu baş yapıt ile.

Diyeceksiniz ki daha yeni her şey zamanla yerine oturacak. Evet kabul ediyoruz. Ama küçük bir pürüz ve olmamışlık kabul edilebilir. Uçağın eski piste inmesi. Bavulları kaybolup veya ilkel yöntemler ile yolcu ile buluşması. Elektirk kesintileri. Kabloların çevrede dökülü durması. Bunlar kabul edilir hatalar olamaz sayın yetkiler. 13.500 TL tek yön bilet parası ödüyorsam ben bu kadar olmamışlığı kabul edemem. Haliyle en doğal hakkım olarak hakkımı arar ve konuşurum. Konuştuğum zaman da hiç bir makam ve şahsiyet küfür etme hakkına sahip değildir.



HER TÜRLÜ HASTALIĞIN ÇARESİ ELEBETE Kİ VAR.

FAKAT OKUMUŞ GİBİ GÖSTERİP, CAHİLCE İŞLER YAPMANIN ÇARESİNİ HENÜZ KİMSE BULAMADI.



KARAKUŞ