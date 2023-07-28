Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Devlete kapağı atmak için bir fırsat daha…

Kıb-Tek duyuru yaptı, çeşitli birimlere 78 kişi istihdam edilecek diye!

Garip olan nedir biliyor musunuz?

Kurum bu açıklamayı yapmadan istihdam olayı bazıları tarafından biliniyordu…

Epey telefon aldık bu konuda, böyle bir istihdam konusu var mı diye?

Hepsine de haberimiz yok dedik…

Meğerse doğruymuş, kurum resmen açıkladı!

Ama kafalar da karışık…

Hangi kriterlere göre istihdam edilecekler?

Bilgi ve liyakata göre mi?

Yoksa parti rozetine göre mi?

…

Tabi ki her zaman olduğu gibi ikinci şık geçerli olacak…

Bakanlar, vekiller, örgüt başkanları duyduk ki yarışa girmişler bile!

Hatta kendilerine belli sayıda kontenjan bile verildiği iddia ediliyor…

Bunun örneklerini geçmişte çok yaşadık!

Mantık, ne kadar çok istihdam o kadar çok oy mantığı…

Arka kapıdan istihdamlar devam ederken, şimdi sıra Kıb-Tek’de!

Hayal kırıklığına uğrayacaksınız ama kimse gidip de kuruma dilekçe vermesin…

Sonuçlar çok önceden belirlenmiş bir sınava girip de kendinizi enayi yerine koymayın!

Bu sadece bu hükümet döneminde değil, gelmiş geçmiş tüm hükümetler döneminde aynı olmuştur…

…

İstihdam konuları kesinlikle Kamu Hizmeti Komisyonu’nun uhdesinde yapılmalıdır…

Gerekçe gayet açık ve nettir!

Orada adam kayırma yoktur…

Sorular büyük gizlilik içinde hazırlanır, devlet basım evinde güvenlik görevlilerinin gözetiminde baskıya verilir!

Devletin üst kademesi bile soru kitapçıklarına ulaşamaz…

Adalet vardır, hak ve hukuk vardır!

Sadece devletin dairelerine değil devlete bağlı kurumlara yapılacak olan istihdamlar da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun denetim ve gözetiminde olmalıdır…

Gelin vaz geçin bu kötü huyunuzdan!

Zira devlete istihdam hayaliyle yaşayan gençlere bu kötülüğü yapmayın…

…

Memleket güllük gülistanlık ya…

Nur topu gibi bir krizimiz daha oldu!

Resmi bir açıklama olmasa da Dipkarpaz’daApostolosAndreas Manastırı’nın yanına mescit ya da cami yapılması tartışmaları başladı…

Yahu bu cami nereye yapılacak?

Yanına, önüne arkasına!

Ya da odalardan bazıları mescit mi olacak?

Tek bir sağlıklı bilgi yok ama tartışma çok…

Siyasiler de bu işe bulaştı!

Hele de Bakan Arıklı öyle bir açıklama yaptı ki ortalık toz duman…

Önce resmi bir açıklamayı görelim, sağlıklı bilgi alalım bize de söyleyecek birkaç söz düşsün…

…

Arabada giderken BRT radyosunu dinliyorum…

Spor programı var sunucu gazetelerin spor sayfalarını okuyor.

Sonra diyor ki hatta Bakan Amcaoğlu varmış…

Ekliyor;

Biz haberleri okuyalım kendisi hatta bekleyelim…

Neyi soracağını da dinleyenlere aktarıyor;

Amcaoğlu sporcu özelliği olduğu için ileride kendisi için spor ile ilgili bir bakanlık verilebilir miymiş?

Güldüm, ama sunucunun öz güvenine de bayıldım…

Bakalım ne kadar bekletti bakanı hatta merak içindeyim!

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, belli ki yaptığınız açıklamalardan sonra eleştiri bombardımanına tutulmayı epey beğeniyorsunuz. Daha sizin bile haberiniz yokken bir cami polemiği başlatılıyor ve hemen dalıveriyorsunuz. Bir araştırıp soruştursanız kamuoyunu doğru bilgilendirseniz fena mı olurdu!

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Sayın Hüseyin PAŞA, yönetim kurulu başkanı olduğunuz kuruma 78 kişilik istihdam kararını açıkladınız ama her ne hikmetse artık biz bu konuda bazıları geçen haftadan arayarak işe alınacak olanların isimlerinin belirlendiğini söylemişti, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Kasım KUNİ, G.Mağusa’da ölümle sonuçlanan patla ile ilgili dışarıda çok ilginç yorumlar yapılmaya başladı. KKTC’de bir ilk yaşandığı için konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmanız doğru olacaktır zira bu konuda her kafadan bir ses çıkıyor…

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Sayın Enver ÖZTÜRK, ölüm yolu da denilen Girne dağ yolunun yeniden inşası için çok özel bir proje üzerinde çalıştığınızı duyduk. Umarız istimlak ve askeri bölgeleri de en baştan hesaba katıp ileride büyük sorunlar yaşamazsınız…

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Sayın İbrahim BENTER, Vakıflar Dairesi’ne ait binanalar dükkan kiralarının yüzde 700’e yakın zamlandığı yönünde bazı yorumlar yapılmaya başlandı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama iyi olacaktır değil mi?

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, ülkeye gaz getiren tedarikçiler bulamadıkları zaman size geldiklerinde kendilerine güneyden almayı salık verince katmerli pahalılık yaşanıyormuş. Bazı konularda Güney’e muhtaç hale gelmek devlet politikaları ile hiç de uyuşmuyor!

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Girne plajlarının öze devri konusunda bazı belediye başkanları eylemlere hazırlanmaya başladığına göre böyle bir karar olup olmadığı yönünde açıklama yapmak da şart hale geldi artık değil mi?

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Sayın Halil ÇETİN, çiğ köfte partileri hayli yoğunlaşırken artık kendi mekanınızı hizmete açma vakti gelmedi mi? Bu işler hep hatır gönül işi kalırsa vay halinize, hele de bu sıcaklarda…

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Sayın Murat ŞENKUL, kesinlikle halkın malı olması gereken plajlar konusunda haklısınız ama sizin şimdi en büyük sorununuz yangın merdiveni olmayan yüksek binalardır. Bakalım geçmişte yapılan yanlışları nasıl temizleyeceksiniz?

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Sayın Hasan YALÇINKAYALI, pek muhterem validenizin vefatını üzüntü ile duyduk, merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…

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Sayın Teoman TURAN, kıymetli annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler versin…