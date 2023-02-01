Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Türkiye ne yazık ki tarikatlar cenneti haline getirildi…

Çok güçlü yapıya sahipler, ciddi oy potansiyelleri var, seçim sonuçlarına bile etki edebilecek olanlar var!

FETÖ de önce bir tarikat olarak başladı, hem Türkiye’de hem dışarıda ağını kurdu, devletin tüm kurumlarının içine kadar girdi, sonrası malum…

Türkiye hala bunun yaralarını sarmaya çalışıyor, iddia edilen o ki tamamen temizlenmedi, devletin içinde kendini saklayanlar var!

Bizde de yıllar önce örgütlenmişlerdi, hemen her mahallede eğitim veren hücre evleri vardı…

15 Temmuz sonrası çil gibi dağıldılar!

Kimi deşifre oldu, kimi kaçtı ama hala içimizde olduklarını söyleyenler yok değil…

…

Millet İttifakı’nın açıklanan ortak mutabakat metninde tarikatlar konusunda bir değişiklik yapılmayacağının ortaya çıkmasından sonra kafalar bir hayli karıştı…

Tarikatlar devam mı edecek kaygıları yaşanmaya başlandı!

Oysa ittifak Atatürk hayranlığı ile biliniyor, bunu da tepe tepe kullanıyorlar…

Ortada bir FETÖ gerçeği olduğu da gayet açık!

Peki niye Millet İttifakı iktidar olunca tarikatlar konusunda her hangi bir önlem almayacak hatta bunların kökünü kurutmayacak tabi ki bu soruların cevabını da ancak onlar verebilirler…

Yok konu unutulduysa onu bilemeyiz!

Ama unutulacak bir konu olmadığını, hatta ülkenin güvenli geleceği ile yakından ilgili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz…

…

Türkiye’de adını önceden de duyduğumuz Kadiri Tarikatı diye bir örgüt varmış…

Başındakine de Molla Mustafa diyorlar!

Molla arkadaş kadınlara yönelik bir çağrısında demiş ki;

“Kocanız sizi aldatıyorsa oturun evde dua edin…”

Yani bugünün Türkiye’sinde hala bunların olduğunu görmek, kadının bu kadar ayaklar altında paspas yapıldığını duymak içimizi cız ettiriyor…

Hele de tarikatların güçlenerek daha fazla güçlenme ihtimalinin olması ürkütücü boyutlara yükseliyor!

İktidar hadi korudu muhalefet de eğer iktidar olur ve bunları kanatlarının altına alırsa vay halimize…

…

Konu kesinlikle bizi de yakından ilgilendiren bir konudur…

Türkiye’de varsa bizde olmaması gibi bir ihtimal yoktur!

Soru şudur;

Bizi yönetenler ya da yönettiğini zannedenler acaba ara sıra tarikatlar konusunu akıllarına getiriyorlar mıdır?

Bu konuda bir çalışmaları var mıdır?

Eminiz ki yoktur…

Bize göre gizli yapılan örgütlenmeler kesinlikle tehlikelidir!

Şimdi olmasa da ileride foyaları ortaya çıkacaktır…

Bu yazımızı da bir uyarı niteliğinde algılasınlar!

Bir zahmet yani…

Ankara kulisleri…

“Erdoğansız AKP modeli!”

Zafer Partisi yetkilileri Millet İttifakı’nın seçim vaatlerine tepki göstererek bir basın açıklaması göndermişler…

Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ zehir zemberek bir açıklama yapmış bu konuda, diyor ki;

“Altılı Masa’nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, “tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız” demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?

Mutabakat metni: Erdoğan’sız AKP modelidir

Çıkın ve Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın. Sadece sevdiğinizi söylemek yetmez. Türkiye’yi içten içe oyan haçlı seferlerini düzenleyen tarikat ve cemaatleri devletten tasfiye edeceğinizi söyleyin ama söyleyemezsiniz. Çünkü onlarla örtülü işbirliği yapmaya sizler de ortaklarınız üzerinden devam ediyorsunuz. Türk milleti, sizlerin ortaklarınızı mı yoksa Türkiye’yi mi daha çok sevdiğinizi bu bildiriyi yayınlayınca bir kez daha gördü. Altılı Masa kurulup güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçiş belgesini yayınladığı zaman bu belgenin ruhunun 2002-2009 model AKP olduğunu görmüştük. Son yayınlanan belge ile Altılı Masa, Erdoğan’sız AKP modelini Türkiye’nin gündemine bir kez daha taşımız oldu. Biz Zafer Partisi olarak Erdoğan’lı AKP’ye de Erdoğan’sız AKP’ye de devletin tarikatlar ve cemaatler tarafından işgal ve istismar edilmesine de karşıyız…”

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Hazır tarikatlar konu olmuşken alın bir tane daha…

Türkiye’de Kadiri Tarikatı lideri Molla Mustafa buyurmuş, diyor ki;

“Eğer kocalarınız sizi aldatırsa sakın dışarıya çıkmayın…

Oturun evde ve sadece dua edin!”

Anlaşılan o ki dualarla kocaların eşlerine geri döneceği filan bekleniyor…

Mevcut iktidar tarikatlar konusunda tek bir önlem almıyor!

İktidara talip olan Millet İttifakı’nın da seçim manifestosunda bu konuyu gündemine almaması kamuoyunda tepkilere neden oluyor…

Bu da demektir ki tarikatlar Türkiye’de bir şekilde koruma altında!

Seçimlerde siyasilere sağladıkları rant konusu da bambaşka bir mesele…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Yusuf Kenan YEŞİLLEME, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi müdürü olarak bir soruşturun bakalım, daireye ait olan iki RHA’nın SE 051 ve UH 914 sivil plakaya çevrilip kimler tarafından keyfi olarak kullanıldıklarını? Devletin aracı yine devletin ödediği akaryakıtta nasıl olur da bu kadar hoyratça heba edilir?

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Sayın Şakir ALEMDAR, bize yapılan bir takım ihbarlara göre çok yakında şu anki görevinizden alınacağınız iddia edilmeye başladı. Bazı yüksek mevkilerin bu konuda bir çalışma başlattıkları ve önümüzdeki günlerde uygulamaya geçileceği söyleniyor, bu sıralar her türlü sürprize açık olmak gerek!

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Sayın Hüseyin PAŞA, bizim ülkede hangi bakan ya da yönetici zam yok dese ardından birkaç gün sonra okkalı zamlar yapıldığından dolayı bu konularda sakın ola söz vermeyin deriz. Hatta veriler bazı sözler bizde artık zam mesajı olarak algılanmaya başladı uyaralım dedik!

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Sayın Kasım KUNİ, 6 Ay kadar önce polise yansıyan bir tecavüz olayının yargıya yansıtılmaması konusunda bazı tepki mesajları gelmeye başladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu konuda küçük de olsa bir açıklama yapmak iyi olacaktır değil mi?

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinde KKTC kökenli vatandaşların yararlanmayacak olması kamuoyunda tepki ile karşılanmaya devam ediyor. Konu tabi ki sağlık olunca gözler sizin üzerinize çevriliyor, umarız bunun mantıklı bir açıklaması da olması gerekir değil mi?

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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, bölge ve civarında yaşayan köpeklerin artık tamamen açlığa terk edildiği ve hele de kısırlaştırma olmazsa ileride çok daha büyük sorunlar yaşanabileceği üzerine şikayet mesajları gelmeye başladı. Şu hayvan barınağı konusunu da artık çözün ki bu konudaki dertler sona ersin…

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Sayın Gürsel UZUN, halen devam eden inşaatınıza niye vinç koymadığınız meslektaşlarınız arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. İş güvenliği açısından hayati önem taşıdığı da söyleniyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Serdar DENKTAŞ, Kurucu Cumhurbaşkanımızın heykelini bu kez beğenmiş olmanız gerek ki dün yüzünüzden gülücükler eksik olmuyordu. Bu arada rahmetlinin izinden gitme konusunda umarız siz de dahil tüm vatandaşlar duyarlı olurlar…

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Sayın Haluk DOĞANDOR, elektrik kesintileri nedeniyle yayınların sürekli kesintiye uğraması çekilecek değildir. O kadar yatırım yaptınız bir de küçük bir jeneratör alırsanız sorun kökünden bitecektir, kolaylıklar ve sabırlar dileriz…

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Sayın Ali Özmen SAFA, takımınız hem de iyi bir yerdeyken sezon sonu başkanlığı bırakma kararınız özellikle genç camiada üzüntü ile karşılandı. Bir çoğu kararınızı bir kez daha düşünmenizi isteyen mesajlar gönderiyor…