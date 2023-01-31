Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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En son Girne Antik Liman’a ne zaman misafir götürdünüz diye sorsanız inanın hatırlamam…

Bir zamanlar yüz akımızdı şimdi yüz karamız oldu!

Şükürler olsun ki yılların ihmalkarlığı birkaç ay sonra son buluyor…

Yine kartpostallardaki limana sahip olacağız bir aksilik çıkmazsa tabi ki!

Yıllarca burası atıl durumda kaldı…

Şimdi yatırım yapılma kararı alındığı ve hızla da devam ettiği için sen-ben kavgaları başladı!

İlk kapışma da Turizm Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında yaşanıyor…

Başkan Şenkul lider biz olacağız derken Müsteşar Aktunç size yedirmeyiz türünde açıklama yapıyor!

Biz yaptık sefasını da biz süreceğiz türünden…

Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da devreye girecektir!

Onlar da haksız değil hani…

…

Bu konuda her türlü tartışmaya saygı gösteririz…

Tabi ki adam gibi tartışacaklarsa!

Bu tartışma mecrası ise kesinlikle sosyal medya değildir olmamalıdır…

Çözüm kesinlikle masaya oturmakla sağlanır!

Antik liman kimsenin babasının malı değil kimseye de miras kalmadı…

Burası ülkenin en muhteşem ve değerli yerlerinden bir tanesi!

Bakım onarımı da yapılıyor maden bundan sonra önemli olan tek şey buraya sahip çıkmak…

Üç makam da bir masa etrafında oturmalı ve ortak paydada buluşmayı bilmelidir!

Kimin sorumluluğunda olacak kavgası kısır çekişmeden öteye gitmez…

Bu arada üç makam aynı masaya otururken parti rozetlerini de çıkarırlarsa konunun bireysel ve partisel olmadığını tamamen toplumsal olduğunu belki akıllarına getirebilirler!

Bu arada sosyal medya çözüm değil sorun yaratan bir mecradan başka bir şey değildir…

…

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin göl manzaralı bahçesi bir işletmeciye kiralanmış buraya taverna yapacaklarmış…

Biz de Vakıflar İdaresi açıklamasından duyduk!

İbrahim Benter bu konudaki tepkisini ortaya koymuş ve kabul edilemez diyor…

Peki devletin diğer organları!

Bundan haberleri var mıydı, kesinlikle yoktu…

Devlet zaten en son duyan olur!

Gelelim sivil toplum örgütlerine…

Hani şu her fırsatta eylem yapanlara!

Adamlar ibadet yerine taverna yapıyor bolca alkol tüketip göbek atacaklar…

Bu konuda bir eylem filan düşünüp tepkinizi göstermeyi düşünür müydünüz?

Hem de burada değil bu kez orada…

Bir tur düzenleyip eylem yapmaya ne dersiniz?

Bizim biletimizi de ayırın lütfen…

…

Dünyada ve Türkiye’de moda haline gelen scooterler bizde de hızla yayılmaya başladı…

Tabi ki kazalar da gelmeye başladı!

Bizde kentlerde yol yok aydınlatma yok kaldırım yok ama bolca scooter kullanıcısı gece gündüz demeden her an karşımıza çıkıyor…

Dünyanın her yerinde var ama bazı ülkeler artan kazalar nedeniyle bu araçların varlığını tartışmaya başladılar!

Hatta referandum yapmaya hazırlananlar da var…

Bizim ilgili birimleri uyarma ihtiyacı duyduk eğer düzensiz ve kontrolsüz olarak bu araçlar kullanılmaya devam edilirse ileride çok canlar yakacak, uyarmadı demeyin!

Ankara kulisleri…

Vaat çok aday yok!

Millet İttifakı nihayet seçim manifestosunu açıklayarak iktidara gelindiği taktirde neler yapacaklarını kamuoyuna duyurdular…

Toplamda 2 binden fazla konuda değişiklik yapacaklarını söylüyorlar!

Hemen KKTC’deki seçim öncesi verilen sözler geldi aklımıza…

Hani verilen ama yapılmayan sözler!

Bize göre Millet İttifakı bu konuda çok erken davranmıştır…

13 Şubat’ta adaylarını açıklayacaklar ya.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde de yapacakları değişimleri kamuoyuna duyurabilirlerdi…

Zira şu anda kamuoyu vaat değil aday bekliyor!

Çok daha inandırıcı olabilirlerdi..

…

Hükümet seçim yatırımı olarak o kadar çok para harcadı ki şimdi de bundan sonra ne olacağı merak konusu oluyor…

Türkiye’deki ekonomistler 14 Mayıs sonrası iktidarda ister Cumhur ister Millet ittifakı olsun ortaya kara bir tablonun çıkacağı yorumları yapmaya başladı!

Şu anki şartlarda Doların 32 TL olması gerektiğini ancak frenleme yapıldığı için bu yükselişin gerçekleşmediğini söyleyen uzmanlar 14 Mayıs sonrası tufan demeye başladılar…

Millet İttifakı bu konuyu da derinlemesine masaya yatırmalı ve hal çareleri aramaya şimdiden başlamalıdır!

İktidara gelseler bile işleri hiç kolay olmayacak gibi görülüyor…

…

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığında bir sorun olmadığını iddia ederken Millet İttifakı da bunun tam tersi açıklamalar yapıyor…

Erdoğan’ın üçüncü kez başkan olmasının yasalara aykırı olduğunu söylüyorlar!

Bu konuda tartışmalar 13 Şubat’tan sonra daha da yoğunlaşacak…

Ama yargı ve YSK’nin bu konudaki sessizliği de gözlerden kaçmıyor!

Bağımsız organlar bu süreçte siyasilerden çok daha fazla konuşmak ve doğruları anlatmakla sorumludur…

…

Millet İttifakı’nın adayı 13 Şubat’ta açıklanacak ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu’yu gezmeye devem ediyor…

Bunun şifrelerini çözmeye çalışan kesimler ise İmamoğlu’nun gezilerinin bağımsız aday olarak gösterilebilme ihtimali üzerine durmaya başladılar!

Şifrelerin çözümünün ise tamamen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in elinde olduğu görüşü hakim…

Bu da Millet İttifakı iki aday birden mi gösterecek sorularına neden oluyor!

Bu konuda 13 gün sonra ak koyun kara koyun belli olacak ve perde gerisinde yaşananlar ortaya dökülecek!

MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, İskele TMK’ye giriş puanlarının daha düşük olması nedeniyle bu okulu kazanıp bir sene sonra başka ilçelere nakil isteyenler bölge halkı ve veliler tarafından yine tepkilere neden olmaya başladı. Umarız yılların sorununu bakanlığınız döneminde sona erdirirsiniz…

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Sayın İbrahim BENTER, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin bahçesine taverna izni konusunu deşifre ettiğiniz için büyük bir amme hizmeti yapmış oldunuz. Bakalım bizdeki bazı sivil toplum örgütleri bu konuda eylem yapmayı akıllarına getirecekler mi, artık hep birlikte göreceğiz…

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Sayın Zorlu TÖRE, Meclis’in yıllık elektrik giderlerinin bir milyon TL’ye yükselmesinden sonra sıkı bir denetim yapma zamanının da geldiği ortaya çıkmış oldu. Bilirsiniz müsriflik aynı zamanda günahtır da, bu konuda önlem almak için yetkilileri uyarmanız gerektiği yönünde mesajlar gelmeye başladı…

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Sayın Erhan ARIKLI, Girne Antik limanın restorasyonu bitmeden kurumlar burada patron kim olacak tartışmasını başlattılar bile. Bu tartışmaları sonlandırmak için en doğrusu devre girip bir komite kurarak sağlıklı hizmet verilmesi için arabulucu olabilirsiniz…

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Sayın Halis ÜRESİN, emeklilik için artık gün saymaya başladığınız ve yaz ortasında emeklilik hayatına başlayacağınız konuşuluyor. Bu arada MİK Başkanlığı için en az 5 bürokratın bu konuda kulislere başladığı bir takım girişimlerde bulundukları söyleniyor…

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Sayın Emine DİZDARLI, kadın Cumhurbaşkanı olması konusunda yaptığınız açıklama özellikle kadın örgütlerinde memnuniyetle karşılandı. Acaba böyle bir gelişme yaşansa destek olurlar mı yoksa konuya tamamen siyasi olarak mı bakanlar? Ha keşke söylemleriniz gerçeğe dönüşse…

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Sayın Alişan ŞAN, bazı iş insanları sizden randevu alıp ülke meselelerini görüşmek için bazı aracılar kullanmaya başlamışlar ancak çok da olumlu cevaplar alamamışlar. Haftanın en azından bir gününü onlara ayırmanız konusunda uyarılar yapılmaya başladı dikkate almanızı öneririz…

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, BM Barış Gücü’nün görev süresi konusunda Güney bu konuda 12 aylık süre için bir takım girişimlerde bulunmaya başladı. KKTC’nin bu konudaki politikası ne olacaktır, hala kendilerini ülkelerine göndermeyi düşünülor musunuz?

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Sayın Hasan KARLITAŞ, Lefke Turizm Derneği başkanlığına bir kez daha getirilmenizden dolayı tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Bölgeyi en iyi bilenlerden birisi olarak katkılarınızın büyük olacağından kuşkumuz yoktur…

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Sayın Mert OSMANLAR, yasak olmasına rağmen paylaştığınız av fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı. Devletin üst düzey yöneticilerinin bu konularda örnek olması gerektiği yönünde tepki dolu mesajlarınız geliyor…

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