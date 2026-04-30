KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Achille Luhata Djonga yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Devriye sırasında tespit edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Enis Sabit olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Lefkoşa Şehit Erol Hasan Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında şüpheli hareketlerde bulunan zanlının kontrol edildiğini söyledi.

1245 gündür izinsiz ikamet ettiği belirlendi

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Achille Luhata Djonga’nın 30.11.2022 tarihinden itibaren toplam 1245 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

İhraç işlemleri başlatılacak

Polis, zanlının ülkede bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla ilgili dairelerle yazışmalar yapılacağını ifade ederek 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme: 8 gün tutukluluk kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.