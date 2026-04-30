Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 1 Mayıs’ın yalnızca kutlama günü değil, mücadele, dayanışma ve örgütlenme günü olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, “1 Mayıs, bir güne sığdırılamayacak kadar büyük, süreklilik gerektiren bir mücadelenin simgesidir.” dedi.

1 Mayıs’ın bu yıl ağır ekonomik ve siyasal koşullar altında karşılandığını savunan Serdaroğlu, omuz omuza durmanın, birlikte mücadele etmenin ve örgütlü olmanın gerekliliğini dile getirdi.

Hükümetin emekçilerin alım gücünü dikkate almayan uygulamaları ve hazırladığı yasa tasarılarının çalışan haklarını daha da geriye götürdüğünü savunan Serdaroğlu, "Buna karşı durmanın yolu sokakta, iş yerinde ve demokratik süreçlerde ortak mücadele yürütmekten geçiyor" dedi.

- “Emekten yana politikaları savunan oluşumlara destek vermek, sömürü düzenine karşı en önemli sorumluluğumuzdur”

Emekten yana politikaları savunan oluşumlara destek vermenin de en önemli sorumluluklardan olduğunu ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzde önemli bir süreç bulunmaktadır. Yaklaşan seçimler, geleceğimizi belirleyecek kritik bir dönemeçtir. Eğer tercihimizi emekten yana kullanmazsak, geleceğimizi başkalarının insafına bırakmış oluruz. Özellikle özel sektörde örgütlenme, emekçilerin haklarını korumanın en etkili yoludur. Tüm çalışanları sendikal mücadeleye katılmaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de yarın da emekçilerin hak ve menfaatleri için onurlu mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.”

Serdaroğlu, mevcut koşullar altında 1 Mayıs’ı bayram coşkusuyla kutlayamadıklarını öne sürerek, iş yerlerinden başlayarak birleşik ve güçlü mücadeleyi örmek ve 1 Mayıs’ı gerçek anlamına uygun şekilde örgütlü mücadele ruhuyla sahiplenmek gerektiğini belirtti.

Serdaroğlu, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek, dayanışma ve mücadele.” dedi.