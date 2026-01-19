Spor yaparken neden yüksek sesle müzik dinleriz hiç düşündünüz mü? Bu elbette ki tesadüf değildir. Yüksek sesli müzik seni zorlamaya, daha hızlı koşmaya ve daha çok tekrar yapmaya iter. Aslında o doğal bir performans artırıcıdır.