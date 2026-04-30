Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, dün 20.00-24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

-Gazimağusa

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından 824 araçta gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 315 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“199’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 56’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 8’i diğer trafik suçları.”

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kontroller sırasında, ülkede ikamet izinsiz 5 kişi tespit edildi, aracında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet tütün kağıdı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir bar işletmecisi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve bin 36 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda, 234 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i aracın ışık kurallarına uymamak, 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i polisin 'dur' emrine uymamak ve 114’ü diğer trafik suçları.”

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olan 2 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 720 araç sürücüsü kontrol edildi, 97 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen suçlar şöyle sıralandı:

“13’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 24’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u aracın ışık kurallarına uymamak ve 46’sı diğer trafik suçları.”