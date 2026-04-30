İskele’de ve Gazimağusa'da dün tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.A.H’nin (E-23) tasarrufunda 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında toplam beş canlı mermi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Ağaç altına saklanmış iki tabanca bulundu

Öte yandan Gazimağusa’da Tantura Kavşağı’nda, yol kenarındaki bir ağacın altına saklanmış 9 mm çapında iki tabanca ve tabancalara ait iki boş şarjör bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.