Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, barış, adalet, demokrasi ve emeğin onuru için 1 Mayıs’ta meydanlarda olacaklarını belirtti.

Gürkut, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Emeğin olduğu yerde umut, dayanışmanın olduğu yerde güç var" ifadelerini kullandı.

Ülkede, "baskı ve şiddetin arttığını, ifade özgürlüğünün hedef alındığını, eleştirinin suç sayılmak istendiğini ve seslerin kısılmaya çalışıldığını" ileri süren Gürkut, “Ama biz susmayacağız, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

Gürkut, özel sektörde sendikalaşmanın önünün kesildiğini, emekçilerin haklarının gasp edildiğini, halkın alım gücünün zayıflatıldığını, kamu kaynaklarının yandaşlara aktarıldığını, ihalelerde şaibe karıştırıldığını ve yolsuzluklara göz yumulduğunu iddia etti.

Sağlık emekçileri ile kamu hekimlerinin yetersiz imkanlarla hizmet vermeye çalıştığını söyleyen Gürkut, kamu sağlık bütçesinin yeni hastanelerin tamamlanması yerine özel sektöre aktarıldığını savundu.

İktidarın çözüm üretmek yerine "konuşanı susturmaya ve eleştireni cezalandırmaya" yöneldiğini ileri süren Gürkut, baskı ve tehditlerin korku göstergesi olduğunu belirtti.

Emeğin olduğu yerde umut, dayanışmanın olduğu yerde güç olduğunu vurgulayan Gürkut, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçinin ve emekçinin bayramı.” ifadelerini kullandı.