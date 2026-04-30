Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, beldenin gelişimine emek veren tüm işçilere teşekkür ederek, onlara sağlık, huzur ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir gelecek diledi.

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Halil Kasım, “Alın teriyle hayatı var eden, emeğiyle geleceğimizi şekillendiren tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten selamlıyorum.” dedi.

Bir toplumun gerçek gücünün emekçisinin hakkını ne kadar koruyabildiğiyle ölçüldüğünü vurgulayan Kasım, bu anlayışla çalışanların daha adil, daha güvenli ve daha insani koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli adımları kararlılıkla attıklarını, atmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Kasım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İşçinin emeği kutsaldır. Bu emek; sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda onurlu bir yaşamın temelidir. Bizler de belediye olarak, emekçinin alın terinin karşılığını alması, haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

1 Mayıs; yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda bir farkındalık günüdür. Dayanışmanın, eşitliğin ve adaletin daha yüksek sesle dile getirildiği bir gündür.

Bu vesileyle, üretime katkı koyan, beldemizin gelişimine emek veren tüm işçilerimize teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve emeklerinin karşılığını aldıkları bir gelecek diliyorum.”