Alayköy’de dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü ve olay çıkaran alkollü yolcu tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 397 miligram alkollü İsmail Kansu (E-46), yönetimindeki HT 058 plakalı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarında park halindeki FS 513 plakalı ile VS 428 plakalı araçların arka kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan VS 428 plakalı araç ise, park halinde bulunan RF 723 plakalı başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

HT 058 plakalı araç sürücüsü İsmail Kansu, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kazanın ardından HT 058 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 380 miligram alkollü E.K.(E-48) ise, aralarında yaşanan tartışma sonucu S.Y. (E-58) ile F.Y’yi (K-53) darp ederek, her iki şahsa da küfür etti.

Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren şahıs, suçüstü tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.