Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, Mehmet Benli (E-21), yönetimindeki UV 625 plakalı araçla Ulukışla Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette seyreden 94 miligram alkollü Alper Sonbaş (E-32) yönetimindeki AA 418 G plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan AA 418 G plakalı araç ise o esnada önünde yine aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası meçhul başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.