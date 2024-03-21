Mehmet Hasgüler hoca geçen hafta mahkeme çıkışında çok öfkeliydi...

Yönetenleri eleştiri yağmuruna tuttu!

Ama önemlisi çok iddialı bir açıklama yaparak sordu;

İran ordusuna da sahte diploma verildi mi, diye...

Bir kenara not etmiştik, dün kendisine sorduk;

Böyle bir açıklama yaptınız mı diye?

Uzun da bir konuşma gerçekleştirdik...

Sonuçta böyle bir açıklamayı yaptığını kabul etti!

Kendine gelen duyumları anlattı...

Hatta olayın uluslar arası boyutlarına girdi!

Sahte diploma skandalı için düğmeye içeriden değil de dışarıdan basıldığını iddia etti...

...

Merakımızdan bir soru daha yöneltme ihtiyacı hissettik...

İran ordusuna sahte diploma konusunda yaptığınız açıklamadan sonra sizi kimse aradı mı, diye!

Bir Allahın kulu bile aramamış...

Bu sefer merakımız daha da arttı!

Dikkat ediniz lütfen, böyle bir açıklamayı sokaktaki bir insan yapmıyor...

Profesörlük makamına erişmiş bir bilim adamı söylüyor!

Hem de uluslar arası siyaset de uzman olan, binlerce öğrenci yetiştiren bir bilim adamı...

Ne yazık ki devlet makamlarından bir tanesi bile gel bakalım anlat şu meseleyi demiyor!

Böylelikle hocanın açıklamaları havada kalıyor...

İddia çok büyük ve büyük önem taşıyor, biz olsak çeker karşımıza çeşitli sorular sorar bildiklerini detaylı bir şekilde anlatmasını isterdik!

Olayın peşini de asla bırakmazdık...

...

Sosyal medyada son iki gündür konuşulan konuların başında Kudret Özersay’a yapılan tehditler gündem yapılmaya başladı...

Kudret hoca son dönem yaptığı açıklamalar ve iddiaları ile gündeme geldi ya!

Eğer tehdit konusu doğruysa elbette birileri fazlasıyla rahatsız olmuştur ve bir gözdağı operasyonunun başlangıcı mümkündür...

Bu kez Kudret hocayı aradık sorduk;

Var mı böyle bir tehdit ya da can güvenliği sıkıntısı diye...

Dolaylı olarak yapıldığını söyledi!

Demek ki varmış...

Çok küçük bir ihtimal de olsa devletin birimleri hiç gecikmeden gerekli önlemleri almalıdır!

Zira bundan böyle bu ülkede kimin ne zaman ne olacağını kimse kestiremez...

Hele de konu can güvenliği ise iddialar araştırılmalı, hocanın can güvenliği sağlanmalıdır!

Kendisi şu sıralar ülkede bir ilkin gerçekleştirilmesi için büyük bir sorumluluk üstlenmiştir...

...

Barış Sel olayı halen toplumun kafasında çeşitli soru işaretleri yaratmaya devam ediyor...

Polis camiası ve kamuoyu hala şaşkın!

Fotoğraflara bakılınca elinde kelepçe ve başı dikti...

Kendinden emin bir tavır içindeydi!

Kelepçenin takılmasını kendisi istemiş...

Kelepçe gözükmesin diye de bir örtü gereği duymamış, bunu da yakınlarına söylemiş!

Burada da başka bir önemli detay var;

Sel’in genel müdür yardımcılığı bir gönce onaylanmış ve genel müdürlük kapısı da böylelikle açılmış...

Bir gün sonra tutuklanması gerçekleşince de zaten kendi oğlunun da açıkladığı gibi operasyonun önünün kapanması için yapıldığı iddiaları yapılmaya başlandı!

Yargının hiç gecikmeden alacağı karar bunu için önemlidir...

Eğer perde gerisinde bir takım hinlikler düzenlenmişse olayın boyutu çok daha büyük olacaktır!

...

Başbakan dün açıkladı;

YÖDAK ve üniversiteler konusunda YÖK’den yardım istenmiş ve kabul görmüş...

Doğru ve yerinde bir karardır bu!

Şimdi muhalefet, bu kurumu da Ankara’ya teslim edeceğiz sitemlerinde bulunmaya başladı...

YÖDAK bize göre de yine bu ülke insanının yönetiminde olmalıdır da!

Biz beceremiyorsak ve yardım isteyerek beceriksizliğimizi kabul ediyorsak, onları eleştireceğimize önce bir aynanın karşısına geçip kendimize bir bakalım...

Doğanın boşluk tanımadığı gerçeğini de unutmayarak!

MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, sahte diploma skandalıyla çalkalanan okulun gizli patronu olarak ülkeye kendinize çok yakın bir ekip kurarak tüm bilinmezliklerin ortaya dökülmesi için girişim başlattığınızı ve adı sanı ne olursa olsun polisle işbirliği kararı aldığınızı duyduk. Yerel seçimler sonrası soruşturmanın derinleştirileceği konuşuluyor gazanız mübarek olsun...

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Sayın Cemal REDİF, hiç gerek olmadığı halde adaya narenciye kesim ekipleri getirme kararınız kafalarda çeşitli soru işaretleri yaratmaya başladı. Bu işten hayli rant yiyenler olduğu konuşuluyor, umarız geçerli bir açıklamanız olacaktır.

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Sayın Ünal ÜSTEL, Türkiye’de bayram tatili 9 gün olarak ilan edilirken bizde de kamu çalışanları bu yönde karar üretilmesi gerektiği yönünde mesajlar göndermeye başladılar. Buhranlı bir dönem yaşadığımız bu günlerde moral ve motivasyonun yükselmesi için yararlı olabilir...

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Sayın Salih GÜNEŞ, Orman Dairesi Müdürlük görevinden hiç beklenmedik bir şekilde alınmanız bazı verilen talimatlara uymadığınız yönünde değerlendirilmeye başlandı. Bu konuda açıklama yapmanızı beklemiyoruz ancak, çok yakında deşifre olacağından emin olabilirsiniz...

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Sayın Kasım KUNİ, sizi bir kaç kez daha uyarmıştık, polisin haber bültenlerindeki gecikme nedeniyle sosyal medya dedikodu merkezi haline geliyor ve günahsız insanlar zan altında kalarak bilgi kirliliğine kurban gidiyorlar. Konuyu bir kez daha düşünmenizi salık veririz...

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Sayın Bulut AKACAN, inşaat sektöründen sonra şimdi de restoran sektörüne girmeye hazırlandığınız ve bunun için Girne’nin en müstesna yerinde mekan satın aldığınız konuşulmaya başlandı. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz, yatırım konusunda artık tecrübe sahibi oldunuz...

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Sayın Hasan AMCA, YÖDAK’ın başkanlığını vekaleten sürdürürken fazlasıyla sıkı ve yoğun tempodan şikayet etmeye başladığınız konuşuluyor. Daha durun bakalım 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sizi ve ekibi çok zorlu bir süreç bekliyor...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sahte reçete skandalında uzun bir aradan sonra tutuklamaların yeniden başlaması hem hekim hem de eczacı camiasını rahatsız etmeye başladı. Bu arada vatandaş sigorta ile sözleşme imzalayan eczanelerin toplu listesinin duyurulmasını istiyor...

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Sayın Banu SANVER, son bir haftadır magazin dünyası bir dedektif tutma olayında adınızdan söz etmeye başladılar. İleriki günlerde olayla ilgili sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, yaptığınız açıklama ve deşifrelerle madem ki üstü kapalı tehditler almaya başladınız bununun için bizzat emniyet güçlerine yazılı dilekçe yapmanız gerektiği söyleniyor. Konu ihmale gelmez gereğini yapın deriz...

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Sayın Adil ÖZYILKAN, hastaneye şifa bulmaya giden hastalar son denemde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gözle görülür bir iyileştirme gördüklerini belirten teşekkür mesajları göndermeye başladı. Tebrik eder devamını dileriz...

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