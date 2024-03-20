Operasyon 6 Şubat’ta başlatılmıştı...

Çok yakından tanıdıklarımızı eli kelepçeli olarak görünce elbette insanız içimiz acıdı!

Şu anda ülkede tarihin en büyük operasyonu devam ediyor...

Kapanır gider diyenler de kesinlikle yanılıyor!

Aksine tanınan isimlerin tutuklanması artarak devam ediyor...

İyi yanı adalet yerini bulacak!

Kötü yanı da kesinlikle vicdan meselesi...

Bu konuda bildiğimiz en önemli şey tutuklamaların başladığı ilk günlerde fısıltı gazetesiyle anılan isimler şimdi deşifre olmaya başlıyor!

Tutuklanacakların sayısının yüzden fazla olacağı tahmin ediliyor...

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Hatırlarsanız olayın maddi boyutu 900 Bin TL olarak başlamıştı...

Sonra rakamlar milyonları geçti!

Son rakam ise yine okul yöneticilerinin deyimiyle 15 Milyon Euro olarak ifade edilmeye başladı...

Bu rakamın bile artacağı iddia ediliyor!

Okul yönetiminde görevden almalar başlayınca haliyle okul sahipleri buraya kendi temsilcilerini göndermeye başladılar...

Zira 15 Milyon Euro’luk bir hortumlama var sonuçta!

Yeni yöneticiler sürekli olarak polisle istişare halindeler şu anda...

Evrak alışverişleri yapılıyor sürekli olarak!

Önümüzdeki günler hatta 31 Mart’tan sonra operasyon çok daha büyük boyutlara ulaşacak...

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Biz şimdi toplum olarak meraklıyız ya, kimler sahte diploma almış diye cadı avındayız...

Hatta işin ciddiyetinde bile değil, aksini şamatasındayız!

Burada kesinlikle bir diploma sahtekarlığı vardır ancak çok daha önemlisi ki buna kendi kulaklarımızla şahit olduk, insan kaçakçılığıdır...

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde hortumlanan paralar dışında da insan kaçakçılığı yönünde bulgular vardır ama konu kesinlikle sadece bu okulla sınırlı değildir!

Her gün bu konuda ciddi ihbarlar alıyoruz...

Çok yakında insan kaçakçılığı yapan diğer okulların da deşifre olacağına da kesin gözüyle bakıyoruz!

Böyle de olmalıdır...

Ülkeye üniversiteler aracılığıyla kaçak sözde öğrenci getirenler diğer okullar da mercek altına alınmalıdır!

Bu konuda çok daha detaylı yorumlarda bulunacağımızdan emin olabilirsiniz...

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Anladığımız kadarıyla birkaç güne kadar bir meslektaşımızı da yine sahte diplomadan elleri kelepçeli olarak mahkeme koridorlarında göreceğiz...

Tabi ki meslektaşımız olduğu için olayın yine vicdanı boyutu gelip kapımıza dayanıyor ama!

Neyse ne artık...

Adı sahtekarlığa karışan kim olursa olsun işlediği suçun bedelini mutlaka ödemelidir!

Bunu elbette biz değil yargı belirleyecek ve bizde alınan kararlara saygı duyacağız...

Umarız başlatılan operasyon tek bir okulla sınırlı kalmayıp yelpaze daha genişletilerek gerçeklere ulaşılır!

Üniversiteler hala gözbebeğimizdir...

Çok daha iyi şartlarda eğitim vermeleri de kaçınılmazdır!

Ama daha da önemlisi bunun ardından ülkede temiz eller operasyonunun tüm sektörlerde başlatılarak devletin güvenilirliğinin geri gelmesidir...

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Bir de yaşananların Ankara bacağı vardır...

Bizi bizden çok daha iyi bilen Ankara da sahte diploma ve insan kaçakçılığı konusuna büyük hassasiyet göstermektedir!

Bizden oraya giden bazılarının bir takım ricalarda bulunduğunu da bilmediğimizi sakın kimse zannetmesin...

İstekleri karşısında verilen cevaplar yüzlerine şamar gibi inmektedir!

Bu da yaşanan kepazeliklerin olumlu bir yanıdır...

Bu konudaki detayları da sizlerle çok yakında paylaşacağız, kimsenin kuşkusu olmasın!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, geçtiğimiz günlerde gizli ve çok özel bir Ankara ziyareti gerçekleştirdiğinizi hem de çok emin kaynaklardan öğrendik. Bu arada yaptığınız ziyaretlerin de olumsuz geçtiği ve eliniz boş geri döndüğünüz iddia ediliyor. Vardı elbette bir bildikleri değil mi?

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Sayın Talip ATALAY, kurultaydaki rakipleriniz son dakikada genel başkan adaylığınızdan çekileceğini ifade eden söylemlerde bulunmaya başladılar. Bu sıralar bir medya buluşması hem size hem de kamuoyuna iyi gelecektir, çok da fazla geciktirmeyin deriz...

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Sayın Dursun OĞUZ, tabanca ruhsatı ve vatandaşlıktan rant elde edenler için özel bir ekip kurarak derin bir araştırma başlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Hele öyle bir isim var ki sizin de herkesin de dudakları uçuklayacak ismi pek yakında telefonunuza mesaj olarak gönderilecektir...

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Sayın Cenk SOYDAN, sahte diploma olaylarında geçtiğimiz yıllarda size de bir takım tekliflerde bulunulmuş ama hiç tereddüt etmeden ret etmişsiniz. Doğru kararlar üretmişsiniz şimdi keyifle yaşanan tiyatroyu izleyebilirsiniz. Allah kimseyi yolundan şaşırtmasın...

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Sayın Ali Savaş ALTAN, sahte diploma skandalı patladıktan sonra sosyal medyadaki paylaşımlarınızın dikkatlerden kaçmadığı görülüyormuş. Daha durun bakalım öyle isimler deşifre olacak ki siz bile şaşıracaksınız...

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Sayın Ahmet ÖZANT, hekimler için verilen teşekkür ilanlarının son günlerde gazetelerde fazlasıyla boy gösterdiğinin farkında mısınız? Üyeleriz artık birlik kararlarına uymuyor o nedenle yeniden bir genelge yayınlamanızı isteyen mesajlarınız gelmeye başladı...

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Sayın Ersin TATAR, diploma skandalına karışanlar için pişmanlık düzenlemesi konusundaki söylemler artık insanların diline düşmüşken hiç gecikmeden konuyla ilgili bir açıklama yapmanız yanlış yorumların da önünü kesecektir. Zira bizde artık siyaset her şeyin önünde olduğu için kim haklı kim haksız belli olmuyor...

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Sayın Erhan ARIKLI, kurultaydaki rakibiniz Talip hoca için yaptığınız çağrılar kurultay sonucundan çekindiğiniz yönünde algı yaratmaya başladı. Bundan böyle artık sadece kendinize bakıp çalışmalarınızı ona göre yoğunlaştırın bırakın son kararı üyeleriniz versin...

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Sayın Murat ŞENKUL, belediyeniz sınırları içinde yeşil alanları işgal eden bazı kişileri takip altına aldığınızı memnuniyetle öğrendik.Bir de isimleri kamuoyuna açıklarsanız çok iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz...

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Sayın Tügen BURAĞAN, Türk Ajansı Kıbrıs sınavını birincilikte bitirerek istihdam edildiğinizi öğrenmekle büyük mutluluk duyduk. Artık siz de devlet memurluğunu kazandınız umarız özeldeki enerjiniz devlet kurumunda da artarak devam eder...

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Sayın Ali BAŞMAN, yakın dostlarınız arasında bozulan ikili ilişkilerin olumsuz sonuçları sizin de başınızı ağrıttığı konusunda çevrenizde konuşmalar yapılmaya başladı. Huzurunuzu bozmaya gerek yok ama yine de temkinli olmanız öneriliyor. Mesajı anladınız umarız...

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