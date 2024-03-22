Memleket yangın yeri, sokak artık sessizliğini bozmak üzere...

Tutuklamaların ardı arkası kesilmiyor!

Toplum içinde büyük bir infial yaşanıyor...

Sahte diploma skandalı artık asker ve polise kadar sıçramış, sırada kim var diye sormaya başlıyoruz!

Buna bir de elektrik ve akaryakıtta ki insafsız zamlar ekleniyor...

Bunlar elbette dolaylı olarak başka zamları da beraberinde getirecek!

Vatandaşın moral ve motivasyonu sıfırın altına inmiş...

Hemen her gün ülkesinden umudunu kesmiş gençler yurt dışında geleceğini aramaya başlamış!

Mahkeme raflarında binlerce mazbata dosyaları bekliyor...

İyi de bunlar karşısında bizimkiler ne yapıyor?

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İstanbul’da iftar programına katılıyorlar!

Allah kabul etsin de durum kabul edilebilir değildir...

Belli ki iftar adı altında İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a destek olmaya gitmişler!

Ya da talimat öyle gelmiş...

Poz poz verilen fotoğraflar!

Ülkeyi hallettiler, ortalık günlük güneşlik ya...

Artık Türkiye’deki yerel seçimlere de el attılar!

Orada propaganda yapıyorlar...

Dolaylı olarak Kurum’a oy desteği sağlamak istiyorlar!

İnanın ki Kurum’un bizimkilere ihtiyacı filan yok...

Aksine bizimkilerden giden destekle Kurum kazanacağına kaybeder!

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En büyük destek de Erhan Arıklı’dan geliyor...

Kurum eğer kazanırsa bizim ülkede toplu taşıma konusunda büyük bir destek verecekmiş!

Bunu söyleyen bu ülkenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı...

Toplu taşımadan da sorumlu bakanlık!

Aslında bakanlığın ya da kendinin acizliğini de gözler önüne seriyor...

Ben yapamadım, Kurum yapacak diyor!

Bunu da sosyal medyada büyük bir coşkuyla paylaşıyor...

İyi de bu kez adama senin işin ne, o koltukta niye oturuyorsun diye sormazlar mı?

Bırak koltuğu git, Kurum kazanırsa gelsin sizin yapamadıklarınızı yapsın, en azından devleti yük olmaktan kurtarırsınız...

Acizlik çok gördük ama böylesine de yeni şahit oluyoruz!

Allah iftarınızı kabul eylesin...

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Bizimkilerin iftar ziyaretinde en dikkat çeken konuşma Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi...

Bizimkiler de sürekli söylüyor ama gerisi gelmiyor, Yılmaz bizimkilerin gözlerinin içine bakarak sahte diploma konusunda kim olursa olsun cezasını çekecek dedi!

İşte o zaman içimizde umutlar yeşerdi...

Kim olursa olsun!

İstisnasız yani...

Bu arada bazı kaynaklar asıl bombaların 31 Mart’tan sonra patlayacağını iddia ediyorlar!

Bir şey değil, bekleriz, şurasında sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldı...

Cevdet Yılmaz sözünde dursun, bize yeter de artar bile!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, diploma skandalı furyası nedeniyle polis genel müdürlüğü görevinden bir süreliğe izne çıktığınızı belirten mesajlarınız gelmeye başladı. Teşkilat bu gelişme ile çalkalanıyor eğer aksi bir durum varsa lütfen kamuoyuna detaylı bir açıklama yaparak yanlış yorumların önünü kesin!

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Sayın Erhan ARIKLI, ülkedeki toplu taşıma ihtiyacı durumunu da Murat Kurum’un üzerine attınız ya inanılır gibi değil. O zaman adama sormazlar mı o makamda niye oturuyorsunuz, diye! Ha keşke geçen yıl size yapılan toplu taşıma tekliflerini sağlıklı bir şekilde değerlendirseydiniz!

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, Demokrat Parti kulislerinde çok yakında partinin başına getirileceğiniz konusunda yorumlarda bulunmaya başlayan bir ekibin yakında kapınızı çalacakları yönünde söylentiler yayılmaya başladı. Tam da keyfiniz yerindeyken hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını!

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Sayın Ahmet BEŞERLER, polis teşkilatına bir süreliğine vekaleten genel müdür olarak gizli bir atama gerçekleştiği konuşulmaya başlandı. Bu dönem sorumluluğunuz çok büyük olacak hadi bakalım sabır ve kolaylıklar dileriz!

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Sayın Kazım DENİZCİ, bir süre görev yaptığınız gazetenin yatırımları yapmadıkları için dava süreci başlatacağınızı duyduk.Bir de bu medya organının hangisi olduğunu açıklarsanız belki de ilgili bakanlık devreye girer ve amacınıza hasıl olursunuz. Bizim bir tahminimiz var ama sizden gelirse daha anlamlı olur!

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Sayın Levent TANER, rektörü olduğunuz üniversite sahte diploma skandalıyla çalkalanırken sessizliğiniz kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Bu arada bir fakültenin sekreterine verilen diplomada imzanız olması yakında başınızı ağrıtabilir, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Berhan ONGAN, Başbakanlıkta bazı çalışanların sahte diploma konusunda kamuoyuna ve medyaya bilerek doğru olmayan bilgi sızdırmaya başladıklarını biliyor muydunuz? Şimdi ipleri elinize alma zamanıdır, zira yakında geç olabilir!

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Sayın Aysu Basri AKTER, pek kıymetli annenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Dursun OĞUZ, silah ruhsatlarının verilmesini bir süreliğine askıya aldığınızı duyduk yerinde ve doğru bir karar oldu. Zira ülke yakında savaş alanını dönecek hatta zaruri olmayanları iptal ederseniz memleketin hayrına olacaktır...

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Sayın Çelebi ILIK, Meray hanımdan sonra şimdi de sizin kamu görevinden alınmanız için ciddi bir çalışma başlatıldığını biliyor muydunuz? Bu konuda bağlı bulunduğunuz bakanlığa muhalefet baskı uygulamaya başladı, haberiniz olsun istedik...

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