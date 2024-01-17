Bundan böyle fırsatçılık olmayacak diyor bizim devlet erkanı...

Hemen sormak gerek, bu zamana kadar niye oldu diye!

Son bir haftadır piyasada tüp gaz bulunmuyordu, bu bir zam habercisiydi Ekonomi Bakanlığı 10 TL’lik indirime gidince her nedense tüp gazlar ortaya çıkıverdi...

Çok iddialı söylüyoruz;

Bu ülkede denetim mekanizması yoktur...

Yoktur çünkü bunun için ekipler kurulmamıştır!

Siz haberlerde öyle poz veren görevlilerine filan bakmayın...

Onlar tamamen göstermelik tamamen ‘halkın yanındayız’ mesajları içeriyor!

Sadece göstermelikten ibadet yani...

...

Bu ülkede asgari ücret yenilendi, memur maaşları da bu ay sonu zamlı ödenecek...

Özellikle bazı uyanık marketler ve uyanık diğer işletmeler vatandaş daha zamlı maaş almadan çok hızlı bir şekilde etiket değiştirdi, zamlı maaşları çalışan değil kendileri cebe indirdi!

Bizimkiler hala fırsatçılığın önüne geçeceklerini söylüyor...

Buna uyan da balığa gidelim derler!

Devlet denetim mekanizmasını belki de bazı yetersizliklerden dolayı devreye zamanında koyamayınca hırsızlık mekanizması kendiliğinden devlere giriveriyor...

Devlet uyuyor, uyanıklar cep dolduruyor, vatandaş zamlı maaşa bile sevinemiyor!

İnancımız odur ki sıkı bir denetim mekanizması geliştirilse fiyatlar kendiliğinden tepe taklak olacaktır...

...

Artan et fiyatları gündemdeki yerini koruyor...

Medyada et alamıyoruz başlıkları filan!

Çok da gerçekçi değil bu başlıklar...

Gidin bir kasaba izleyin lütfen;

Yarım kilo kıyma alan da var ama...

3-5 Kiloyu alıp giden de var, hem de tahmininizden çok daha fazla!

Bazı marketler camlarına kağıt yapıştırmışlar et olmadığından dolayı müşterilerinden özür diliyorlar...

İnanın ki tamamen göstermelik!

İki gün et satmayacaklar sonra zamlı tarife devreye girecek ansızın ortalık etten geçilmeyecek...

Bu ülkede et sıkıntısı filan yoktur!

Hepsi de tezgahtan ibarettir...

...

Sahi marketler niye mağazalarına kasap reyonu koymaktadırlar ki?

Tekelcilikte daha çok para kazansınlar diye mi?

Bundan en çok küçük marketler olumsuz etkilenmiş şimdi sıra kasaplara gelmiştir...

Onun için adam bas bas bağırıyor, marketlerden et almayın diye!

İlk defa kendilerini haklı buluyoruz...

Ya da ilk defa doğruyu söylüyorlar!

Büyük marketlere karşı olmasak da halkın cebini boşaltmak içtin resmen iş birliği yapıyorlar...

Hadi bu kalın enselileri denetleyin de bir görelim!

Kararlılık ister, yürek ister, bir de büyük cesaret ister...

...

Ülke kimlere emanet artık biz de şaşırdık...

Adam Türkiye’den bir banka genel müdürü ile gelip Kıb-Tek’i borçlandırıyor!

Kendi borcunu alsın diye...

İyi güzel alsın da devlet bunun neresinde buna hayret etmemek elde değil!

Kurumdan tek bir cılız açıklama var o da borçların ödeneceğini söylüyorlar...

Çok defa yazdık, burada niye medyaya girdiler, amaçları nedir diye!

Zamanla her şeyi öğreniyoruz, ama faturası da ağır oluyor...

...

Yine Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın açıklaması var...

KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kuracaklarmış!

Proje de 2 yıl içinde tamamlanacakmış...

Yahu kur, neyse ne artık!

İyi de bunu biz niye kendi ilgili bakanlarımızdan değil de başka bir bakandan öğreniyoruz...

Ya da kurulacak bu sistemden bizim devlet erkanının haberi var mı?

İnanın ki yoktur eğer olsaydı sırf reklam olsun diye bu haberi müjdeyle bize bizimkiler verirdi...

Bu düzen nereye kadar gider bilemiyoruz ama iyi bir yerlere gittiğini söylemek o kadar çok zor ki!

MESAJ KUTUSU

Sayın Abdullah AKTOLGALI, bu sıralar Çevre Dairesi müdürü olarak atacağınız imzalara çok dikkat etmeniz konusunda uyarılar gelmeye başladı. Umarız aldığınız talimatları önce iyi bir şekilde inceleyip imza kararınızı ona göre verirsiniz. Uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, olası bir kabine değişikliğinde isminiz bu kez başka bir bakanlıkla anılmaya başlandı. Bunu da kesinlikle tahmin edebilirsiniz değil mi? Topun ucunda ve hayli tecrübeli bir bakanlık göz kırpmaya başladı hadi şimdiden hayırlara vesile olsun artık...

...

Sayın Erhan ARIKLI, bir kez daha hükümetten çekilme sinyalleri verirken parti tabanınızdan birileri bunu asla kabul etmeyeceklerini ifade eden mesajlar göndermeye başladılar. Bazı önemli ve hayati kararları almadan partiliye de danışmak gerek değil mi?

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Sayın Ahmet ASLIM, genel seçimler için yaptığınız ankette iki partili sistem sonucu aşağı yukarı doğru çıkacak gibi gözüküyor ama tüm sonuçları açıklamamanız da okuyanlar biraz manidar geldi. Bunu açıklamanın ne gibi bir sakıncası olabilir ki?

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Sayın Devrim BARÇIN, özel sektör çalışanlarının yatırımlarının bazı işverenler tarafından asgari ücret üzerinden yatırıldığı bilinen bir geçektir ama hangi üniversitelerin de bu işin içinde olduğunu soruşturup kamuoyuyla paylaşmak da size düşüyor. Bunu başarırsanız çok iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, son günlerde fazla medyatik olup türlü suçlamalar getirince hem bazı siyasiler hem de bazı medya mensupları şahsınıza karşı diş bilemeye başladılar. Biraz eşeleyin bakalım talimatlar kimlerden geliyor!

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, tüp gaz stokçularına karşı yüzde 10 da olsa indirime gitmeniz dahice bir karar oldu. Her nedense şimdi ortalıkta tüp gaz bolluğu yaşanıyor,bir de bunları isimleriyle kamuoyuna deşifre ederseniz kesinlikle bir daha aynı hatayı yapamayacaklardır.

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Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, marketlerden değil de kasaplardan et alınması konusunda yaptığınız çağrıda yerden göğe kadar haklısınız ama bu sıralar bazı kasapların kaçak et konusunda ciddi girişimler bulunduğunu da bir yerlere yazmak gerekiyor değil mi?

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Sayın Yasemin ÖZTÜRK, yabancılara mal satışı konusunda bir süredir yürüttüğünüz karşı kampanya bu sıralar meyvelerini vermeye başladı. Bazı kesimlerin epey dikkatini çekmiş olmalısınız ki ortalıkta bir hareketlenme başladı diye duyduk!

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Sayın Zerrin ÜSTEL, siyasetteki hareketlenme nedeniyle özel bir ekiple araziye indiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Daha fazla kırsal bölgelere önem verip bölge kadınıyla dirsek temasında olmanız öneriliyor, kolaylıklar dileriz...