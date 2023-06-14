Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Gelenek bir kez daha bozulmadı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdi…

Önemli mi önemlidir!

Türkiye her türlü sıkıntılarına rağmen dünyada önem verilen bir ülkedir…

Seçim sırasında bir çok dünya ülkesinin seçimlere müdahalesi de bunun en büyük göstergesidir!

Tabi ki Türkiye’yi önemser gibi duranlar kara kaşı kara gözü için değil stratejik öneminden ötürü önem vermektedir…

Erdoğan’ın ziyareti Serhat’ın Saray’dan atılması dışında kazasız belasız gerçekleşmiştir!

Ha keşke o da olmasaydı…

Bu olay ziyarete gölge düşüren bir olay olarak hafızalara kazınacaktır!

…

Erdoğan ziyareti esnasında önemli açıklamalar yaptı…

Bize göre en önemlisi de Atatürk anıtı önünde deftere yazdıklarıdır!

“Kuzey Kıbrıs insanına aşkla hizmet etmek…”

Aşk mı şevk mi bilemeyiz ama bunun doğruluk payı da vardır!

Çünkü KKTC, halen Türkiye’nin maddi ve manevi yardımına muhtaçtır…

Bunun nedeni de gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin basiretsizliği, beceriksizliğidir!

Kıbrıs Türkünü Türkiye’ye karşı dilenci yerine sokmuşlardır…

Yapılan işbirliği protokollerine altına imza attıkları halde sadık kalmamışlardır!

Her defasında Türkiye’yi kandırmışlardır…

Çünkü bizde siyaset hep üretim üzerine değil tüketim üzerine kurulmuştur!

Yine de Türkiye sabır göstermiş ama bunun neticesinde de yanlış olsa da bir takım müdahalelerde bulunarak ağırlığını hissettirmiştir…

…

Erdoğan’ın açıklamasında ağzından çıkan ilk sözler elektrik konusunda olmuştur…

Kablo ile elektrik yani!

Konu aslında geçen yıldan karara bağlanmıştır…

Biz kendi kurumumuza sahip çıkamadık, siyasi hatalar yüzünden çeşitli yolsuzluk ve hortumlamalar yaşandı bunları bile yargıya götüremedik!

Türkiye de öyle değil böyle diyerek ağırlığını göstermiş ve karar üretmiştir…

Bunun anlamı kesinlikle özelleştirmedir!

Elektrikte yeni patron Aksa’dır…

Su konusu ona keza!

Yine Türkiye’nin büyük yatırımları sonucu deniz altından bu adaya ulaşmış, su kesintileri ortadan kalkmıştır…

Ama şu an bile gelen suyun yarısından fazlası denize akmaktadır!

Bizimkiler suyu evlere verdi ama tarıma vermeyi beceremediler…

Bunu da Türkiye yapacaktır, yine çeşitli eleştirilere maruz kalacaktır…

Vatandaş bu konularda artık ne olacaksa olsun modundadır!

…

Bizde hala sosyal konut birimi müdür ve çalışanları vardır, devletten maaş çekmektedir ama en son 30 sene önce yapılan sosyal konutlardan öte parmaklarını kıpırdatmamışlardır…

Hatta o dönem yapılan konutların büyük bir bölümü şimdi deprem riski taşımaktadır!

Derinya’ya konut meselesi de bunun bir sonucudur…

Eğer şimdiye kadar hükümet edenler bu eksikliği giderseydi şimdi konut yapımı diye bir sorunumuz olmayacaktı!

Yapamazsan elbet birisi gelip yapacaktır ve yaşanan büyük soruna çözüm üretecektir…

…

Hele bir de hastanelerimizin durumu var…

Devlet hastaneleri artık vatandaşa hizmet veremez duruma gelmişken bunu da Türkiye üzerine üstlenmiştir!

Lefkoşa’ya yapılacak olan 500 yataklı hastane büyük ölçüde eksikliği tamamlayacaktır…

Güzelyurt’a yıllar önce bir hastane yapmaya kalktık onu bile başaramadık, inşaat atıl durumda öylece duruyor!

Yeni Girne Hastanesi yapımına başlanmış ama o da maddi yetersizlikler gerekçesiyle durmuştur…

Eminiz ki onu da Türkiye tamamlayacaktır!

…

Demek istediğimiz ortadadır…

Hemen her konuda, her şeyi Türkiye yapıyorsa bizi yönettiklerini zannederlerin işi, gücü nedir?

Sadece alkışlamak mı?

Alkışlayıp bununla övünüp, kendi icraatları arasına koymak mı?

Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün artık…

O makamları niye işgal ediyorsunuz diye!

Ankara Kulisleri…

Bahçeli sinyali verdi: 19 yeni il, 27 yeni ilçe geliyor…

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi.

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14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirildiği seçimlerin ardından partiler TBMM’deki çalışmalara yeniden başladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bugün seçim sonrası 28. yasama dönemindeki ilk grup toplantısını Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin konuşmasıyla TBMM’de gerçekleştirdi.

“100’ÜNCÜ YILDA 100 İL 1000 İLÇE…”

Konuşmasında seçim değerlendirmesine ağır veren Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklifi hazırladıklarını da vurguladı.

Cumhuriyet'in 100'ncü yılı 19 yeni il sinyali de veren Bahçeli, “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” dedi.

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Seçimlerin ardından partilerin meclisteki dağılımı da belli oldu. Buna göre mecliste AKP’nin 263, CHP’nin 130, MHP’nin 50, İYİ Parti’nin 44, DEVA’nın 15, Saadet Partisi’nin 10, Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili var. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin vekilleri meclise aynı ittifakta olduğu CHP’nin listelerinden girmiş oldu.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan ise konu ile ilgili önemli kulis bilgileri aktardı. Bu bilgilere göre, AKP’de DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden transfer yapılabilecek ‘zayıf halkalar’ konuşuluyor ve hatta bu üç partiden bazı isimlerle dolaylı temas kurulduğu iddiası da mevcut.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun güç birliği yapmak adına ittifaka aldığı toplam yüzde 2.5’luk oya sahip partilerin mevcut durumda mecliste 35 milletvekili buluyor. Aktarılan kulise göre, partisinin yüzde 7 oy kaybetmesini hazmedemeyen Erdoğan ve ekibi, kritik oylamalara kendilerinden çok da farklı düşünmeyen küskün eski arkadaşlarına başını çevirebilecek.

Peki, kim bu zayıf halkalar? Kulis bilgileri parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz edildiğine işaret ediyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hasan YAHYA, Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükler bugün nihayet mahkeme huzurunda görüşülmeye başlanacaktır. Hem sizin hem de tüm yönetim kurulu üyelerinin akıbetinin belirleneceği duruşmalarla bundan böyle artık hakkınızda hayırlısı…

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Sayın Cemil KAZANCI, AKSA’nın patronu olarak Kıbrıs Türkü sizi ilk defa Erdoğan’ı karşılama törenlerinde görerek tanıdı. Deniz altından kablo ile elektrik konusu artık en kısa zamanda başlayacak, kolları sıvayın bakalım. Bakalım ihalesiz olması konusunda bizim sivil toplum örgütleri nasıl bir pozisyon alacak onu da hep birlikte göreceğiz!

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Sayın Selda ERSOY, Şehit Ertuğrul İlkokulu müdiresi olarak dün sabah erken saatlerde okulda bulunmayınca veliler kayıt yaptırmak için saatlerde beklediler ve şikayet yağmuruna tuttular. Bakanlıkta işiniz olabilir ama vatandaşın işinin gücünün olduğunu da unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Emin AKKOR, ülkenin en fazla üyesi olan gazeteci örgütü olarak basın mensuplarına karşı yapılan haksızlıkların önüne sadece kuru bir açıklama ile geçiştirmek hiçbir işe yaramayacaktır. İlgili kurumlarla temasa geçmeniz ve derdinizi yüz yüze anlatmanız gerekiyor!

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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, Girne’deki parti yemeğinize katılanlar yemeklerin geç geldiğinden ötürü şikayet mesajları göndermeye başladılar. Bir çoğu aç kaldığı için zamanından çok önce ayrıldıklarını belirtiyorlar…

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Sayın Mehmet ADAHAN, 6 ay geçmesine rağmen kıdem tazminatınızı alamamaktan şikayet ettiğiniz söyleniyor. Acaba diyoruz kasada para mı yok ya da bu kadar gecikme intikam duygularının bir eseri mi? Döviz yükseldikçe paranız kuşa dönecek desenize!

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Sayın Erhan ARIKLI, ne çekiyorsanız şu tarih vermekten çekiyorsunuz. Belli ki artık 15 Haziran da iptal şimdi gözler artık 20 Temmuz tarihine çevrildi. Çok az bir süre kaldığı için gidip Ercan’da 7/24 nöbet tutsanız yeridir değil mi?

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Sayın Mine ATLI, seçimlere çok az bir süre 25 Haziran seçimlerde partinizin oylarını hangi adaya yönlendireceğiniz merak konusu olmuş ki bu konuda yoğun mesaj trafiği yaşanıyor. Hem diğer adaylar da bu kararınızı heyecanla bekliyor bilesiniz istedik…

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Sayın Özge Taşker FALYALI, sahibi olduğunuz Dipkarpaz’daki butik otelin yeni konseptinin konuklar tarafından fazlasıyla beğenildiğini biliyor muydunuz? Umarız tüm girişimciler örnek alıp atıl durumdaki tesislere sahip çıkarlar…

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Sayın Hasan BÜYÜKOĞLU, pek muhterem validenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler versin…

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