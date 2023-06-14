BANA OTOPSİ YAPMAYIN

NASIL OLSA

KALP KRİZİ VE YETMEZLİĞİ

DİYECEKSİNİZ...



Daha önce de defa kez yazdık, sorguladık nedenini araştırmalarını istemiştik fakat görmezden gelmeye hep devam ettiler ediyorlar. Tabi ki de aynı raporları açıklamaya da. 10 gün içerisinde 8 ani ölüm gerçekleşti. Genç genç insanlar kalp krizi diyerek ölümlerin, artık ne kadar çok genç yaşlara indiğini görmezden geliyorsunuz.



Sosyal medya üzerinden alınan tepkilere göre çıkıp bizlere ANİ ölümlerin büyük bölümünün UYUŞTURUCU kullanım kaynaklı olduğu açıklaması yapılıyor. Ya Allah aşkına.... Vefat eden insanların yaşlarını da görüyoruz. Uyuşturucu nedir bilmeyen insanlar onlar. Adam gelmiş 51 yaşına hiç bir şeklide hastalık geçmişi yok hastane de yatmamış, şikayeti yok ama aniden ölüyor. Sonra da bizlere KAPL KRİZİ VE YETMEZLİĞİ diye açıklama yapılıyor.

Kardeşim anladık, anladık, anladık KALP KRİZİ nedir anlıyoruz. Biz bunun SEBEBEİNİ soruyoruz. Sağlık bakanlığının yaptığı, açıklama hiç inandırıcı ve tatmin edici değildir. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin gerçekleşiyor oluşunu anca yabancı bu adaya öğrenci diye giren ama yerli yaşamı süren kişler için kabul edilir. Çünkü onların DENETMSİZLİĞİ alabildiğine.

Kimse bize 45 yaşında, 50 yaşında ,55 yaşında insanlarımız için bunu söylemesin. Şu ANİ ölüm ile kaybettiğimiz çoğu insanı da yakından tanıyoruz yani. Noluyor bu insanlara bu kalplerin durması veya yetmezliğinin sebebpleri nelerdir? Bir kalp furyasıdır gidiyor. İyi de kapsamlı araştırma için neden direniyorsunuz? Ekipman yok , tek bir kişi üzerinden otopsi bekleniyor. Her ıvır zıvıra bütçe var ama sağlık konusunda ne hal hikmetse hiç bir yatırım yok.

Küçük çocuklar aniden fenalaşarak hastaneye sevk ediliyor. 20 küsür yaşlarda gençlerimiz aniden ölüyor. Hadi bir kaçı uyuşturucu kullanmış sayalım, hepsi mi ya hepsi mi bu illetten ölüyor. Hiç inandırıcı ve gerçek gelmiyor. İnsanların hayatları oyuncak hale geldi fakat hala doğru dürüst açıklamalar yapılmıyor. Neden dolayı öldüğümüz belli değil. Çok basit bir soru soruyoruz sizlere Sayın sağlık yetkileri.



Nedir bu insanları ÖLÜME götüren.

*Anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar mı?

*Beyin iltihabı gibi enfeksiyonlar mı?

*Kalp kası iltihabı mı?

*Kan pıhtılaşması problemleri mi?

*Nörolojik bozukluklar mı?

*Solunum sıkıntısı mı?

Bunlar ve ya buna benzer sıkıntılar var ise ve bu bizleri KALP KRİZİNE götürüyor ise tüm bunların olma SEBEBİ nedir ? Alıp hiç kadavra incelemesi yaptınız mı? Bu insanın ölüm sebebi, kalp krizi fakat tetikleyici nedir diye araştırdınız mı? Bırakın ya ölü gözünden yaş beklemek bizimkisi. 1 yıldır morgda yatan zavallı kadına müdahale edemiyorsunuz. Sağlık ve devlet olarak keskin yaptırımlarınız asla olmadı olmayacakta.

Bir önce ki gün 24 yaşında, dün 27 yaşında başka bir genç arkadaşımız aniden vefat etti. Bir gün sonraki otopsi raporu hep aynı hikaye. Açıklayın ya uyuşturucu ise onu açıklayın. Ülke zaten etkisi altında. Ama ne yazıktır ki pek inandırıcı olmaz bu açıklamalar çünkü ölenleri tanıyoruz. Bu insan zaiatının sebebini sizler , bulup araştırıp önlemek zorundasınız. Başta bir yanlış var belli. Fakat daha fazla insan ölmeden bir önlem ve( panzehir) bulmak zorundasınız. Neyin panzehiri olduğunu da çok iyi biliyorsunuz.

Kaçtığınız her ne ise, önünde sonunda daha büyük kayıplara sebep olacaktır. Kalp krizi demediğinizi gün işte , o zaman sizlere inanacak ve çalışıp çabaladığınızı anlayacağız. Şu an için kesinlikle sağlık bacağı tek sorumlu sizlersiniz. Büyük infale ve endişeye yol açan bu ölümleri, araştırmak ZORUNDASINIZ.

ÖLÜYOR İNSANLAR APANSIZ ÖLÜYOR.

Bu kadar görmemezlikten gelmek, saklanmak, korkmak ve bu ölümlere seyirci kalmak bir İNSANLIK SUÇUDUR...

VE EVET

BANA OTOPSİ ASLA YAPMAYIN

AİLEME DE YALAN SÖYLEMEYİN...

KARAKUŞ