Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Empati yapalım…

Mesleğiniz ne olursa olsun bir toplantıya gidiyorsunuz…

Daha önce akredite de oluyorsunuz!

Mekanda çık sayıda yerli ya da yabancı meslektaşınız var…

Bir polis geliyor yanınıza yasaklı olduğunuzu söyleyip sizi dışarı çıkarıyor!

Lütfen o anki ruh halinizi bir düşünün…

Serhat İncirli’nin dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda başına gelenler!

Akıl almaz bir durumdur bu…

Mantığımız asla kabul etmez!

Bir meslektaşımız yine kendi meslektaşları arasında yapılan bu hareketle linç edilmiştir…

İçler acısı bir durum yaşanmıştır!

Bir ülkede yaşayan medya mensubunun ülkesinin Cumhurbaşkanlığı sarayından polis tarafından çıkarılması, hem de hiçbir gerekçe belirtilmeden kovulması faciadan başka bir şey değildir…

…

Bu hoş olmayan olaydan sonra Cumhurbaşkanlığı kamuoyuna bir açıklama borçludur…

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı Tatar ile içli dışlı olan Serhat İncirli Saray’dan niçin kovulmuştur!

Talimat nereden ve neden gelmiştir…

Saray’dan bir görevlinin talimatıyla kovulduğu iddiaları doğru mudur?

Cumhurbaşkanlığı’na girmesi uygun olmayan bir suç mu işlemiştir?

Polis kayıtlarında sabıkalı mıdır yoksa?

Daha geçtiğimiz yıl birkaç günlüğüne de olsa Saray’da danışmanlık görevi verilen İncirli ne suç işlemiştir ki meslektaşlarını arasından alınarak kapı dışarı edilmiştir?

Ya da…

Dünkü olaydan sonra kaleme aldığı gibi Büyükelçilik kararıyla mı gönderilmiştir!

Ha keşke oldu olacak ellerine bir kelepçe takıp öyle gönderseydiniz kendisini…

…

Bir de son günlerde yine basında Alihan Pehlivan olayı yaşanmaktadır…

Taksici olayında yanlış yapmıştır konu yargıdadır!

Ancak bu konuda onu da kamuoyuna bir özür borcu vardır…

Şimdi de 100 Dolar meselesiyle anılmaktadır!

Hatta verdiği örnekle ağır bir şekilde eleştirilmektedir…

Kendisini yıllar öncesinden tanıdığımızdan ağzından çıkan kelimelerin nerelere çekileceğini düşünmeden konuşan bir meslektaştır!

Burada iki konu var;

Birincisi kendisinin TC’li gazetesi tanımlanmasıyla hakarete varan söylemlerle eleştirilmesidir…

Ne yazık ki bazı çevreler sadece kendisini değil ülkede ki bütün TC kökenli gazetecileri hedef tahtası yerine koymuş ve vurun abalıya zihniyetine bürünmüştür!

Hele de sürekli demokrasiden ve evrensellikten dem vuranlara bu tavır yakışmamaktadır…

…

İkincisi de konu edilen programı yapan genç meslektaşımıza yapılan yine ağır ve mesnetsiz suçlamalardır…

Programı dün izledik sunucu arkadaş sanki de söylenecekleri daha önceden hissetmiş gibi yüz haline yansımış ve kendisini uyarmıştır!

Ama bu Alihan işte…

Açar ağzını yumar gözünü, bu da bir takım hatalara neden olur!

İyi de bu genç meslektaşımız Nurpeda’ya sosyal medyada yapılan linç girişimi de neyin nesidir, işte bunu anlamak mümkün değildir…

Mesleğe hevesli, heyecanlı olan genç arkadaşlarımıza yapılanları da kesinlikle protesto ediyoruz!

Sosyal medya kullanıcıları orada bile kendi hak ve özgürlüklerinin, başkalarının çizgisinde bittiğini akıllarından çıkarmamaları gerekir…

…

NOT; Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Serhat İncirli’nin dünkü basın toplantısına akredite olmadığı ve basın kartını ibraz etmediği açıklanmıştır.

İmamoğlu son noktayı koydu: Değişime adayım…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir "değişim" açıklaması daha geldi. İmamoğlu değişim konusunda ısrarını vurgulayarak değişime aday olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu bir kez daha "değişim" açıklamasında bulundu.

"Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir" diyen Ekrem İmamoğlu, "Partimin bu yönde adım atmasını ısrarla istemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, "CHP genel başkanlığına aday mısınız" sorusuna ise şu yanıtında "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi bir değişim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 'değişim' mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

DEĞİŞİM ÇAĞRISINI TEKRARLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı 'değişim' çağrısın yineledi.

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse eminim ki siyasetteki bu anlamda değişim, hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye çok iyi geleceğini çok iyi görüyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır" açıklaması da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum."

…

Önce İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti.

Çıray istifa mektubunda parti yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

AHAT ANDİCAN İSTİFA ETTİ

Daha sonra İYİ Parti kurucusu ve 27’nci dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa etti.

‘UYUMLU ÇALIŞMA İMKANI KALMADI’

İYİ Parti’ye gerektiği şekilde hizmet ettiğine inandığını, bu konudaki takdirin millette olduğunu ifade eden Andican, “Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada iktidarı da eleştiren Andican, “Oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

‘PARTİSİZ MUHALEFET SAFLARINA KATILDIM’

“Partisiz Muhalefet” saflarına katıldığını belirten Andican, “Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim” dedi.

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, göreve geldiğiniz ilk gün Saray’ın kapılarının herkese açık olduğunu söylediniz ama dün bir gazeteciyi kapı dışarı ettirerek kendinizle çelişmiş oldunuz. Bir zamanlar can ciğer olduğunuz arkadaşla ne oldu da bu kadar iki kutuplu bir hale döndünüz, yoksa arada iş karıştıran kara kediler mi var dersiniz?

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Sayın Emrullah TURANLI, dün Ercan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en yakından karşılayanlara öncülük yaparken görüldünüz. Bu arada 20 Temmuz Ercan’ın açılışı için son gün olarak belirlendi önünüzde de çok kısa bir süre var, sıvayın bakalım kolları zira yine olmazsa vay artık halinize…

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, izinler konusunda ipleri bir hayli sıkı tuttuğunuz sıkı denetleme başlattığınız söyleniyor. Bu arada merak konusu olmuş ki Atina’ya izinsiz giden öğretmenler konusunda disiplin mekanizmasını çalıştırıp çalıştırmayacağınız yönünde sorular geliyor…

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Sayın Ali BAŞMAN, partinizin Mesarya örgütleri ısrarla bölgeye ziyaret gerçekleştirmek zorunda olduğunuz konusunda uyarı mesajları göndermeye başladılar. Ekibinize söyleyin daha fazla gecikmeden ziyaret programınızı hazırlasınlar, zira buradaki küskünlerin gönlünü almanız şart oldu…

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Sayın Meriç ERÜLKÜ, seçim çalışmalarında organize suç örgütlerini ve kişileri deşifre edeceğinizi söyledikten sonra bütün gözler sizin üzerinize çevrildi. Yine de bu konuda dikkatli olmak gerek zira adları üstünde bunlar tehlikeli ve karanlık insanlardır, aman dikkat!

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Sayın Ahmet LATİF, Mesarya köyleri bu sene sivrisinekten bıktı usandı. Fazla da gecikmeden haşerelere karşı mücadele başlatılması gerektiği yönünde şikayet mesajlar geliyor, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Zorlu TÖRE, parti içi ve dışı siyasi kulislerde Tayyip beyin ziyareti esnasında şahsınıza karşı olan ilgisinin dikkatlerden kaçmadığı konusunda yorumlar yapıldığını biliyor muydunuz? Acaba yakında karşınıza yeni kapılar mı açılacak dersiniz? Hayırlara vesile olsun artık…

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Sayın Ali Özmen SAFA, Ada TV çok yakında 15’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak ama hem çalışanlar hem de konuklar artık dekorların kesinlikle yenilenmesi konusunda görüş birliğine vardılar. Hele de yıllanmış perdelerin renginin kaçtığı ve kuruma çok da yakışmadığı belirtiliyor…

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, UBP’nin yeni genel merkez binası gündem olunca sizin de partililer artık yeni ve modern bir genel merkez için girişim başlatmanızın zamanı geldiğini söylemeye başladılar. Mali danışmanlarınıza bir talimat verin bakalım böyle bir şey mümkün olabilir mi?

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Sayın Meryem Özkurt ÇAVUŞOĞLU, Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde her ne kadar bazı çevrelerden eleştiri geldiyse de genelde canlı yayınlarınız kusursuz olarak değerlendirildi. Tebrik eder başarılarınızın devamını temenni ederiz…

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