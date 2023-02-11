Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Artık umutlarımız tamamen tükendi…

Can kayıpları haberleri ardı ardına geldi!

Çaresizlik yerini gözyaşlarına bıraktı…

Bir süre sonra hayat normale girecek mi, tabi ki girecek!

Ama herkes için değil…

Evlat acısı çekenlerin acısı hiçbir zaman bitmez ki!

Hani şimdi deniyor ya, hayat devam edecek diye…

Doğrudur hayat bir şekilde devam edecek!

Ama tuzu kuru olanlar için…

Oysa birçok eve ateş düştü o ateş ömürlerinin sonuna kadar kor olmaya devam edecek!

Her geçen gün acıları dindirmeyecek aksine acıları daha da pekiştirecek…

Ateş düştüğü yeri yakar diye boşa söylememişler!

Bir çoğu için hayat devam edecek ama…

Bazıları için bundan sonrası hayat değil tam anlamıyla eziyet, işkence olacak!

…

Bazıları var ki deprem haberleri onlar için sadece tirajdan ibaretmiş…

Manşet atmışlar, cesetler gelmeye başladı diye!

Sanki de terörist cesetleri bunlar…

Ceset de ne demekmiş Allah aşkına!

Sizin acılı ailelere hiç mi saygınız yok…

Sizin hayatınız elbet şömine başında elinizde en pahalı şarap kadehi ile devam edecek ama…

Ya can parelerini kaybedenler?

Cansız bedenleri sadece ceset olarak görenlere hiç mi ah etmeyecekler…

O ceset dedikleriniz sevenlerinin yüreğinde sonsuza dek yaşayacaklar!

Gerekirse sırf size inat olsun diye…

…

Bu arada başka bir ayıp daha yaşanmaya başladı…

Tabi ki siyasilerden!

Önce deprem bölgesine gitmek için yarıştılar…

Bunu açıklama yarışı izledi!

Şimdi yeni trend maaş bağışlarını açıklamak…

Bağışladıkça bağışlıyorlar!

Ardı ardına geliyor açıklamaları…

Basına da servis ediyorlar haberleri yapılsın diye!

Vallahi de billahi de şaka gibisiniz hepiniz…

Bağışladıysan bağışladın!

Bize ne ki bundan…

Ama herkes biliyor ki amaç bağış yapmak değil, bundan siyasi rant sağlamaktan başka bir şey değil!

Aynı düğünlerde, cenazelerde görünüp siyasi karşılığını beklemek gibi…

…

Duydunuz mu Pakistanlı bakanlar birer aylıklarını deprem yaralarının sarılması için bağışladı…

Tüm Pakistan vatandaşları da bir günlük maaşları gönderecekler!

Sahi biz ne yapacağız bu konuda?

Bu işler öyle birkaç siyasinin maaşlarını bağışlamasıyla bitmez…

Devlet bu konuda ne yapacak doğrusu çok merak ediyoruz!

Bir an önce alın kararınızı…

Bir Pakistan olamadılar diye kimseyi konuşturmayın arkamızdan!

…

Alın size mis gibi bir öneri…

Turgül Tomgüsahan diyor ki,

“Naçizane bir düşünce; bu yıl 13. Maaşlar depremzedeler için bir fonda toplansa, 1 yıl 13. Maaşı almazsak sanırım ölmeyiz…

bu konuda itirazı olanlar olabilir..

Anlarım gönüllü bağış ta olabilir, bu düşünce geliştirmeye açık, önümüzdeki aydan başlayarak peyder pey de Aralık ayına kadar fona yatırılabilinir..

KKTC mimar ve mühendislerin bütçeye göre çizilecek projeleri Türkiye’nin göstereceği yere KKTC müteahhitleri tarafından inşa edilebilir..

Elbette bu emeğin karşılığı fondan ödensin.. insanımız, mimarımız, mühendisimiz, müteahhitlerimizin masrafı hatta karı da ödensin..

KKTC olarak bir damlacık olsun bu yıkıma merhem olsak ne güzel olurdu.. varsın bir yıl KKTC de yabancılara satmak için yeni konut yapılmasın.. benimki sadece bir düşünce .. imkanım ve iradeye müdahil olma gücüm olsaydı.. yapmak işin çalışırdım.. olur mu , bana katılır mısınız bilmem!

Ama Ana bir evlada tüm ömrü boyunca bakarda evlat rüştünü ispat edebileceği zaman bunu göstermez mi?

Hem belki bu sayede biraz büyümek , yavruluktan çıkmak için fırsat ve cesaret buluruz…