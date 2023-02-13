ÇOCUKLARIMIZIN AİLELERİNİN ENKAZINI

HANGİ BAHANE, HANGİ AFAD, HANGİ EKİP

KALDIRACAK...

Kış kolay bitmeyecek ne aileler de , ne bizler de, ne KKTC'DE , ne de TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE...

Dün arkadaşımızın, dostumuzun aslan parçası, dünyalar güzeli oğlunun cenaze törenine katıldım. Ve tabi ki diğer çocuklarımızın da aynı zaman da. Arkadaşlarımla birlikte nasıl dayanacağız diye diye katıldık. O anne ve babanın ve diğer çocuklarımızın ailelerini görmek öyle ağır geldi ki, ayaklarım beni taşıyamayacağı sandım. Nefesim bitti koca LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ üzerimize çöktü sanki. ALLAH SABRINI ESİRGEMESİN. O camii 711 yıldır böyle acı görmedi.

Geçen hafta böyle bir günde dünya başımıza yıkıldı. O lanet otel hayatlarımıza, yaşamlarımıza, nefeslerimize düştü. Ne yapacağız, nasıl yapacağız , nasıl olabilir diye feryat figan haldeydik. Hayatlarımıza düşen ateşin haddi hesabı yok. Kolay kolay da kor olmayacak.

Fidanlarımız, geleceklerimiz , günahsız, çicek gibi, pırlanta gibi evlatlarımızı kayp ettik. Arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın çocuklarını kayıp ettik. Ne kadar baş sağlığı dikesek de, duysak da bu başlarımız bir daha eskisi gibi olmayacak. Hiç bir kaybımız sonrası eskisi gibi olmayacak hiç bir şey.

*BUNU KADER OLARAK KABUL ETMİYORUZ...

*BUNU DOĞAL AFFET OLARAK KABUL ETMİYORUZ..

*BUNU ŞANSIZLIK OLARAK KABUL ETMİYORUZ...

*BUNU KABULLENEMİYORUZ...

*SAKIN BANA BU ALLAH'IN TAKDİRİDİR DEMEYİN...

BUNUN ADI "KASTİ CİNAYET "

Bunun adı RANT!

Bunun adı DENETİMSİZLİK!

Bunun adı RÜŞVET!

Bunun adı BOŞVER BİR ŞEY OLMAZ!

Bunun adı HIRSIZ MÜTEAHHİT!

Bunun adı SORUMSUZLUK!

Bunun adı EKSİK MALZEME!

BUNUN ADI CAN'A KAST, MAL'A KAST...

Binlerce insanın canına bile isteye kast edildi. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Binlerce can sadece toprakla, ayakta duran binalar altında hayallerini geleceğini, evladını, annesini, babasını kaybetti.. Binlerce insanı bile isteye vicdansızca ÖLÜME itildi.

Hem TÜRKİYE CUMHURİYETİ vatandaşlarımız, hemde KKTC vatandaşlarımızı saniyeler içinde kayıp ettik. Hepsine ayrı ayrı yandık, bittik , mafolduk. Çocuklarımızın ellerimiz'den kayıp gitmeleri, başta ailelerine ve tüm ada halkı olarak hepimizde kalıcı travmalar bıraktı. Nasıl anlatılır inanın ki bilinmez.

VE BU YANGIN SOĞUMADAN HESABI SORULACAKTIR!!!

İnsanlarımızın , çocuklarımızın canlarına kast etmenin bedelini yargı önünde tek tek hesaplar vereceksiniz. Para uğruna insan hayatının'ın maf oluşuna ön ayak olmak nedir her sorumlu hesabını vermelidir, verecektir.

PEKİ NEDEN???

*Neden orduyu sokağa dökmediniz?

* Neden onca ordu mensubu askeri deprem bölgelerine göndermediniz?

*Neden yardıma müdahale de bu kadar geç kalındı?

*Neden bazı illerimizde kurtarma geçikti?

*Neden bizim çocuklarımıza bizler koşup gelene kadar 18 saat boyunca müdahale edilmedi?

NEDEN BUNCA İNSANI ÖLÜME TERK ETTİNİZ???

Yazı etik kurallarına uyumayacağım kusura bakmayın. Affedin beni...

"Sizler nasıl bir varlıksınız ki, ince demirler ile apartman'dan otele çeviriyor, üstüne kaçak bina inşaa ediyorsunuz. Sizler kimsiniz AA KATİLER ki onca çocuğumuzun canına mal oldunuz. Sizler kimsiniz ki insani duygulardan yoksun sözüm ona hırsız, dolandırcı KATİL MÜTEAHHİTLER. Sizler kimsiniz ki kendi menfaatleriniz için kan dökebiliyorsunuz.

KİMSİNİZ SİZ....

Ama bitti sanmayın. Asıl deprem, sizin depreminiz şimdi başlıyor. Yargı önünde tek tek hesap vereceksiniz. Hayatlarına mal olduğunuz ÇOCUKLARIMIZ ve insanlarımız için hesap verceksiniz. Sizi kendi karaketrsizliğinizin, yalanlarınızın, dolandıcılığınızın, ve pis emellerinizin enkazında bırakacaktır yüce yargı.

HIRSIZ, KATİL MÜTEAHHİTLER iyi dinleyin.

Enkazların altından 21 günlük, 3 aylık, 8 aylık, 1 yaşında , 7 yaşında bebeklerimiz hayata tutunarak çıktılar. Hatta yerin dibine sokttuğunuz yaşamlarda, dünyaya gelen bebeklerimiz oldu. Bu çocuklar sağ salim yeryüzüne çıktılar. Bilin ki artık ÇOCUKLARIMIZI öldüremeyeceksiniz.

Bizim çocuklarımızın, öğretmen ve anne babalarımızın tek tek hesabını vereceksiniz. Onca geleceği yok etmenin bedelini defa defa ödeyeceksiniz. Yargıya güvenimiz tam..

Türkiye Cumhuriyetin'deki tüm depremzede vatandaşlarımıza, canla başla yardımlarımız KKTC halkı, kurum ve kuruluşlar olarak yapmaya devam ediyoruz. Bunun için ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN. Hayatlarını kayıp eden vatandaşlarımıza, insanlarımıza da ALLAHTAN GANİ GANİ RAHMET DİLİYORUZ.

Kayıp ettiğimiz, resmen cinayette kurban verdiğimiz çocuklarımız. Mekanlarınız cennet olsun demiyoruz siz cennettin en güzel çocuklarımızın zaten. Çocukluğunuzun, geleceğinizin, öğretmenlerinizin, ailelerinizin acısı tek tek sorulacaktır adaletle birlikte.

BİZLERİ AFFEDİN KUZULAR...



EYY HIRSIZ MÜTEAHHİTLER, EYY RANTCILAR, EYY KATİLER...

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ???

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ???

ORADA MISINIZ???

BEKLEYİN!!!

SİZİ KENDİ ENKAZINIZA KOYMAK İÇİN ADALETLE GELECEĞİZ...



KARAKUŞ.