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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarında tutuklanan zanlı O.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evde Uyuşturucu ve Hap Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erdem Han olayla ilgili bulguları aktardı. Han, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, Haspolat Lefkoşa’da zanlı O.Y.'ye ait ikametgahta Mahkeme emri ile yapılan aramada ikametgahın yatak odasında yatak şiltesinin altında tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile birlikte 17 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis aynı oda içerisinde masa altında yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerilerinde az miktarda uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet kraşer tespit edilerek onlarında emare olarak alındığını aktardı.

Tabanca ve Mermi Kovanları da Ele Geçirildi

Polis memuru Erdem Han ev içerisinde yapılan aramalarda ayrıca 7 adet 7.65 çapında boş mermi kovanı bulunduğunu evin bahçe kısmında yapılan aramada ise mavi renk kapaklı bidon içerisinde markası ve seri numarası meçhul siyah renk 7.65 mm'lik tabanca bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

3 Gün Tutukluluk Kararı

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı O.Y.’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak yapmış olduğu izahatlar olduğunu bunların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emarelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.