Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket, sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili tutuklanan B.Y., Y.B. ve V.B.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

109 İşlemle 6 Milyon TL'nin Üzerinde Para Aktarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, B.Y. ile Y.B.’nin komisyon karşılığı 24 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihileri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden direktör V.B.E. ile birlikte hareket ederek, 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 109 işlem yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 6 milyon 170 bin TL tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Polis, B.Y. ile Y.B.’nin 2 Haziran’da tutuklandıklarını söyledi. Polis, işlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan zanlının da 3 Haziran’da tutuklandığını belirtti.

Pasaport ve Kart Bilgileri Kullanıldı

Polis, zanlılardan Y.B.’nin adına poliçe düzenlenen şahıslarla ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini zanlı B.Y.’ye verdiğini, zanlı B.Y. ile V.B.E.’nin sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını açıkladı. Polis, pasaport bilgileri kullanılan 4, pasaport bilgisi paylaşılan bir kişinin tespit edilerek, ifadelerinin alındığını, söz konusu şahısların poliçelerden haberleri olmadığını, pasaport bilgilerinin rızası dışında kullanıldığını söyleyip, şikayetçi olduklarını açıkladı. soruşturma kapsamında emare alınan 7 telefonda yapılan incelemede zanlı B.Y.’nin kart bilgileri, hangi karttan ne kadar çekildiği, hangi karttan ne kadar çekileceğine dair liste hazırlayıp, gün gün V.B.E.’ye whatpsaptan gönderdiğini tespit ettiklerini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada kart bilgileri kullanılan bazı şahısların Türkiye’de bazı şahısların da yurt dışında olduklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, gerekli yazışmaları yapıp, Türkiye’deki şahıslara ulaşacaklarını ve ifadelerinin alınacağını belirtti. Polis, yaptıkları araştırmalar sonucu V.B.E.’nin 2025 yılında 65 karttan 67 işlem yaptığını ve 80 bin dolar para aldığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturma Sürüyor

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, adlarında poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek, ifade alacaklarını, emare alınan 7 telefon, 3 bilgisayar bir sever ve birçok evrakın incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, banka dökümlerinin de inceleneceğini, aranan 5 kişi olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın zanlı Y.B. ile B.Y.’yle ilgili kısmın tamamlandığını belirterek, bu iki zanlının teminata bağlanmasını, hakkındaki soruşturtma devam eden V.B.E.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

İki Zanlıya Teminat, Bir Zanlıya Ek Tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar B.Y. ile Y.B.’nin 75’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri içi ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Yargıç, zanlı V.B.E.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.