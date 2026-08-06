Kamalı Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Ciddi darp, itale-i lisan, KKTC'de ikamet izinsiz kalma” suçlarından tutuklanan B.S.C. mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Ünal mahkemeye olguları aktardı.

Eşine Hakaret Edip Boğazını Sıktığı İddiası

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.00 raddelerinde zanlının Gönyeli’deki ikametgâhlarında aralarında çıkan tartışma sonucunda balkon kapısını açarak umumi bir yerden duyulabilecek şekilde eşine hakaret ettiğini söyledi.

Polis, zanlının itale-i lisanda bulunduktan sonra sağ eli ile eşinin kolunu tutup, sol eli ile boğazını sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Doktor Raporunda Yaralanma Tespit Edildi

Polis, şikayetçinin beyanı üzerine aynı gün polis ekibi eşliğinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, yapılan muayene sonucunda temin edilen doktor raporunda boyun kısmının solunda 1,5 santimetre çapında kızarıklık tespit edildiğini açıkladı.

53 Gün İzinsiz İkamet Ettiği Belirlendi

Polis, yapılan tahkikat sonucunda zanlının 13.06.2026 tarihinden itibaren 53 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

20 Günü Aşmayan Tutukluluk Emri

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.