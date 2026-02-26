Güney Kıbrıs’ta vatandaşların üçte birinin (yüzde 33) geçen yıl siber saldırılarla karşı karşıya kaldığı, işletmelerden yarısından fazlasının da dijital ihlallere maruz kaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki “İletişim Komiserliği Ofisi – Dijital Güvenlik Kurumu” tarafından Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirilen iki araştırmanın sonuçlarına yer verdiği haberinde, 459 işletmede yapılan araştırmanın bunların yüzde 53’ünün son 12 ayda en az bir siber saldırıya maruz kaldığını gösterdiğini iletti.

Siber saldırıya uğrayan işletmelerin yüzde 51’inin ekonomik zarara uğradığını da kaydeden gazete, en yaygın saldırı şeklinin ise “phishing (oltalama)” olduğunu belirtti.

Haberde, vatandaşlarla ilgili verilerin de "endişe verici" olduğu ve vatandaşların yüzde 33’ünün de bir yıl içerisinde siber saldırıya uğradıkları kaydedildi.