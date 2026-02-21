BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, iki toplumlu Teknik Komiteler'in başkanlarıyla İngiltere’de bir araya geldi.

Politis gazetesi “İki Toplumlu Teknik Komitelerin Performansını İyileştirmeye Yönelik Egzersizler” başlıklı haberinde Holguin’in iki toplum arasından yakınlaşmayı ileriye götürme çabası çerçevesinde, Teknik Komitelerin, İngiltere’nin Sussex bölgesinde bulunan Wilton Park’ta üç günlük bir etkinlik çerçevesinde bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmenin amacının, teknik komitelere (en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla) ivme kazandırmak ve gelecekte daha etkili olmaları için onları güçlendirmek olduğunu yazan gazete 13 teknik komite bulunduğunu da anımsattı.

İngiltere’de üç gün süren toplantıya, Teknik Komitelerin etkinliğinin güçlendirilmesi, daha derin iş birliğinin ve katkısının sağlanması için hem yabancı hem de yerel barış savunucularının öncülük ettiğini yazan gazete katılımcıların; uluslararası tecrübelerininin yanı sıra siyasi, yapısal ve kaynak engellerinin nasıl ele alınacağı yöntemlerini aktardığını belirtti.

Habere göre etkinlik çerçevesinde Teknik Komitelerin, etkilerini nasıl artırılabileceği de ele alındı.

Bu oturumlarda ayrıca güven oluşturmaya yönelik yenilikçi uygulamalar ve araçları; toplumsal cinsiyet, gençler, çevre ve kültürel miras gibi konuların daha geniş kapsamlı çalışmalara nasıl entegre edileceği de görüşüldü.