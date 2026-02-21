Kıbrıslı Rum gazeteci ve araştırmacı-yazar Makarios Drusiotis’in, Rum Yönetimi aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Kıbrıslı Rum gazeteci ve araştırmacı-yazar Makarios Drusiotis’in, dava açtığını 16 Şubat tarihinde duyurduğunu yazdı.

Habere göre Drusiotis, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, 8, 10 ve 13’üncü maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Rum Yönetimi aleyhine dava açtı.

Drusiotis ayrıca gelişmiş casus yazılımlar(spywere) aracılığıyla yasa dışı gözetim altında tutulduğunu, kişisel bilgisayarlarına, cep telefonlarına, cloud hesaplarına ve ev güvenlik sistemlerine müdahale edildiği konusunda şikâyetlerde bulundu.

Habere göre, AİHM ilgili belge kapsamında taraflara bir dizi soru sorarken başvuru sahibinin haklarına müdahale olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep etti.