Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, İtalya’nın başkenti Roma’da bir dizi temasta bulunacağı bildirildi.

Politis gazetesi, Yoannu’nun temasları çerçevesinde İtalya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini ve Sivil Koruma ve Deniz Politikaları Bakanı Nello Musumeci ile görüşeceğini yazdı.

Haberde, Yoannu’nun yapacağı görüşmelerde Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesindeki öncelikleri konusunda bilgilendirme yapacağı kaydedildi.