Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ayrı ayrı etkinlikler için Brüksel’e gideceği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Avrupa Parlamentosu ile Rum Meclisi’nin birlikte organize ettiği Avrupa Parlamenter Haftası nedeniyle, beraberindeki heyetle birlikte yarın Brüksel’e gideceğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile birlikte, düzenlenecek olan konferanslarda konuşma yapacak.

Dimitriu temasları kapsamında Avrupalı yetkililerle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

KERAVNOS DA BRÜKSEL'E GİDECEK

Fileleftheros gazetesi Maliye Bakanı Makis Keravnos’un Brüksel’de gerçekleştirilecek olan Siyasi Uyumla ilgili AB Genel İşler Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Toplantının 26 Şubat tarihinde yapılacağını yazan gazete Keravnos’un, Brüksel’e pazartesi günü gideceğini belirtti.