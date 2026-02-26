Güney Kıbrıs’ta Larnaka bölgesindeki 11 çiftlikte şap hastalığı görülmesinin ardından, toplam 170 bin 801 hayvanın aşılanacağı kaydedilirken, 260 ineğin de itlaf edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs İki Yıla Hastalıktan Muaf Ülke- Şap Hastalığına Karşı Aşılarla Mücadele” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın hastalıktan muaf ülke statüsünü geri almak için iki yıllık strateji doğrultusunda dünden itibaren şap hastalığına karşı toplu aşılamalara başladığını yazdı.

Şap hastalığına karşı hayvancılığın korunmasına ilişkin operasyonun 10 kilometrelik bir alandaki toplam 170 bin 801 hayvanı içerdiğini kaydeden gazete, aşılarla ilgili tedarik zincirinin önemli ölçüde güçlendirildiğini ve 50 bin doz aşının daha gün içerisinde Kıbrıs Türk tarafından teslim alınmasının beklendiğini belirtti.

Rum Yönetiminin hastalığın lokal bir şekilde yok edilmesi ve kapsamlı bir aşılama programı stratejisiyle şap hastalığının yayılmasını kontrol altına almaya çalıştığını yazan gazete, 10 kilometrelik bir denetim alanı içerisinde 25 bin 613 sığır, 97 bin 021 koyun-keçi, 48 bin 167 de domuz olmak üzere toplam 170 bin 810 hayvanın aşılacağını yineledi.

Hükümetin ve Veteriner Dairesinin amacının şap hastalığı virüsünün Larnaka sınırları dahilinde sınırlanması ve ülkenin hastalıktan muaf statüsünü geri alması olduğunu kaydeden gazete, iki yıla kadar sürebilecek bu sürecin hayvancılığın kurtarılması için tek yol olduğuna işaret etti.

Hastalıktan etkilenmiş tüm çiftliklerin çevresindeki bölgelerde bulunan ve hayvanları aşılacak olan hayvancıların dün bilgilendirildiğini kaydeden gazete, aşılamaya dün Aradip’teki bir inek çiftliğinden başlandığını bildirdi.

Gazete, üreticilerin, et tüketiminin ve işlenecek sütlerin üretiminin aşılamadan sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Hastalıkla mücadele çerçevesinde, 263 sığırın itlaf edilmesinin tamamlandığını da kaydeden gazete, uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılacağını, saman balyalarının ve hayvanların yediği gıdaların yok edileceğini ve bunu geriye kalan küçükbaş hayvan çiftliklerinde hayvanların itlaf edilmesinin izleyeceğini belirtti.

Önceliğin, hastalıktan etkilenen 3 kilometrelik bölgede bulunan sığırlar ile koyun ve keçilere verileceğini yazan gazete, bu alandaki aşılamaların tamamlanmasının ardından ekiplerin 10 kilometrelik daha geniş bir alana yayılacağını kaydetti.

Domuz besiciliğiyle ilgili olarak ise gün içerisinde domuz besicilerinin onayının alınmasının beklendiğini belirten gazete, yeşil ışık yakılması halinde 10 gün içerisinde özel aşılar gelmesi için talepte bulunulacağını kaydetti.

Aşılarla ilgili ihtiyaçların karşılanmasının koordineli bir çabayla yürütüldüğünü yazan gazete, 10 bin doz aşının dün Kıbrıs Türk tarafından alındığını ve 50 bin doz aşının daha bugün Kıbrıs Türk tarafından teslim alınmasının beklendiğini belirtti.

529 bin doz aşının da cumartesi günü doğrudan Brüksel’den geleceğini kaydeden gazete, aşılamalara rağmen hastalıktan etkilenen çiftliklerde durumun kritik olduğuna işaret etti.

Aşılama yapılmadan önce zaman kazanılması ve bulaş merkezinin ortadan yok edilmesi için toplam 11 çiftlikte 13 bin civarında hayvanın itlaf edilmesine karar verildiğini kaydeden gazete, itlaf edilecek hayvanların ilgili protokollere göre gömüleceğini ve tesislerin de dezenfekte edilmeleri için en az iki ay kapalı kalacaklarını belirtti.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi için kontrol noktalarının sayısının 15’ten 21’e çıkarıldığını da yazan gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun tüketicilere, et ve süt tüketiminden kaynaklanan bir tehlikeli olmadığı, çünkü virüsün pastörizasyon ve kaynama esnasında (90 derecenin üzeri) tamamen etkisiz hale geldiği konusunda güvence verdiğini de iletti.

Hellim ihracatını güvenceye aldıklarını da kaydeden Panayotu, hükümetin kısa süre içerisinde açıklanacak ekonomik destek önlemleriyle hayvancıların yanında olduğunu da söyledi.

Hiç kimsenin yalnız kalmayacağını ve hiçbir sektörün de zor durumda bırakılmayacağını ifade eden Panayotu, üretimin korunması ve hayvancıların desteklenmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Durumun 15 gün sonra yeniden değerlendirileceğini de kaydeden gazete, kritik alanın dışında kalan çiftliklerdeki analiz sonuçlarına göre aşılama programının Güney Kıbrıs’ın geri kalanına yayılıp yayılmayacağına karar verileceğini ifade etti.