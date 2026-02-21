Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Athina Mihailidu 2019-2025 döneminde, 482’si, eğitimin zorunlu olduğu 15 yaş altı olmak üzere toplam bin 445 öğrencinin okulu terk ettiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu ise son on yılda AB içerisinde okul terklerinin en çok Güney Kıbrıs’ta yaşanmasından kaygı belirtti

Politis’in “Okulu Erken Terk Ediyorlar… Son 6 Yıl İçerisinde Neredeyse bin 500 Öğrenci Eğitimine Son Verdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Mihailidu’nun, AKEL’in ilgili sorusunu cevaplarken verdiği rakamları aktardı.

Habere göre, öğrencilerin eğitimlerini yarım bırakarak okulu terk etme eğilimleri artış eğiliminde. Genel orta öğretimde (ortaokul ve lise) 2019-2020 eğitim yılında 94 olan okul terk sayısı 2024-2025 döneminde 259’a yükseldi. Son 6 yıl içerisinde okulu terk eden bin 445 öğrenciden bin 193’ünün Rum, 30’unun yabancı uyruklu olduğu bilgisi de verildi.

Gazete Mihailidu’nun verdiği bilgilerin, Avrupa Komisyonu’nun geçen kasım ayına tarihlenen “Education and Training Monitor” raporu ile uyuşmakta olduğuna işaret etti.

Habere göre, Komisyon raporunda Güney Kıbrıs’ta okul terklerinin 18-24 yaş aralığında yüzde 11,3’e yükseldiği, bu konuda Avrupa ortalamasının yüzde 9 olduğu bilgisi verildi. Raporda ayrıca AB içerisinde son on yılda okul terklerinde en büyük artışın yüzde 6,1 ile Güney Kıbrıs’ta yaşanıyor olmasından da kaygı belirtilmişti.