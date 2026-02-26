Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Günther Krichbaum’un, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde yapılacak AB Genel İşler Konseyi toplantısına katılmak için 2 Mart’ta Güney Kıbrıs'a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Almanya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Krichbaum’un ziyareti çerçevesinde Limasol'daki “Eratosthenis Mükemmeliyet Merkezi”ni ziyaret edeceğini ve Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarı Nikodimos Damianu ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Krichbaum’un temaslarının, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ve “Leibniz Troposfer Araştırma Enstitüsü” gibi Alman kurumlarıyla iş birliği dahil, bilimsel iş birliğindeki mevcut duruma, gelişimine ve gelecekteki perspektiflerine odaklanacağını kaydetti.

Haberde, Krichbaum’un, Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Hans Peter Jugel'in ev sahipliğinde düzenlenecek çalışma yemeğine de katılacağı ifade edildi.