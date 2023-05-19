Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Bizde milli bayram çok…

Milli olunca da nutuklar haliyle fazla oluyor!

Bu ülkenin makamlarının ayranı kabarıyor…

Başlıyorlar sallamaya!

Bir basın bildirisi yarışı başlıyor…

Konuşanlar siyasiler ama onu yazanlar başkaları!

Hatta bir yıl önceki açıklamaların tarihi değişiyor basına servis ediliyor…

Bazen de makamlar değiştiği için isimler!

Sanırsınız ki bu açıklamaları yapanlar samimidir…

Yok öyle bir şey!

Birçoğu vitrine oynuyor, akıllarında şov yapıyorlar…

Ama gelin görün ki inandırıcı olmuyorlar!

Çünkü asıl olması gereken ruh yok, samimiyet yok, devlete inanç hiç yok…

Devletin üst makamlarında oturuyorlar ama tasarlı sadece koltuğu sağlama alıp kaptırmamak!

Zaten öyle olmasaydı bu günleri yaşamazdık…

…

Devletin başı da 19 Mayıs nedeniyle bir açıklama yaparak gençlere seslendi…

Ulu önder bu bayramı gençliğe hediye etti ya!

“Gençler devleti korusun” dedi…

Ata’yı bile siyasi emellerine alet ediyorlar!

Ülke gençleri devlete sahip çıkıp korusunmuş…

Güldürmeyin Allah aşkına!

Bu gençlik artık eski genlik değil, okuyor, sorguluyor yeri gelince de hesap soruyor…

Hamasi nutuklar karın doyurmuyor çünkü!

Ülkede yaşanan gerçekleri de siyasi yapıyı da partizanlığı da gayet iyi biliyor…

Bu arada ülke gençliği Ata’sının izinde gidiyor ve ona olan inancı her geçen büyüyor ama sizden farkları var!

Sizler siyasi rant için şirin gözükmek için nutuk atıyorsunuz, onlar Atatürk devrimlerine inandıkları yaşatmakta kararlı oldukları için…

Sizin çağrıda filan bulunmanıza gerek de yok!

Devlet ve sizler her ne kadar onları dışlayıp parti rozetine göre tavır takınsanız da tüm yürekleriyle Ata’nın ilkelerini genlerinde hissediyor…

…

Buradan devletin kaymağını yiyenlere sesleniyoruz…

Sizler oturduğunuz makamlarda keyif çatarken bu ülkenin gençleri gelecek endişesi yaşamaktadırlar!

Sizler korumalarınızla, danışmanlarınızla, yüksek maaşlarınızla standartların üstünde bir hayat yaşarken, işsiz genç ordusunun kafasında tek şey bu ülkeden kaçıp kendilerine yeni bir hayat kurma düşüncesidir…

Sizler kendi parti rozeti takan gençleri bir bir arka kapıdan devlete istihdam ederken, gençler sınav kuyruklarında umutsuzca istihdam edilmeyi beklemektedirler!

Bu ülkede binlerce üniversite mezunu işsiz ordusu bulunmaktadır…

Siyasi gücü olanlar devletin her türlü olanaklarından yararlanırken onların umutları her geçen gün solmaktadır!

Onun içindir hele de milli bayramlarda artık asıp kesmeyi, milliyetçi nutuklar atmayı bir yana bırakın kimseyi inandıramazsınız…

Eğer nutuklarınızda gerçekten samimiyseniz yapacağınız tek şey gençlerin önünü açmak olmalıdır!

Devletinin sahip çıktığı, iş ve aş verdiği her gencin yine bu devlete siz çağrı yapmadan da sahip çıkacağından emin olmanız gerekir…

Şükürler olsun ki bu ülke insanı ve özellikle de gençliği Atatürk ilke ve inkilaplarına yürekten bağlıdır, sizlerin beceriksiz ve basiretsizliğiniz bile onları Atasının yolundan çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmez!

Ankara Kulisleri…

Hakan Bayrakçı ikinci tur için Sinan Oğan'lı 3 senaryoyu açıkladı

14 Mayıs seçimlerini doğru tahmin eden anket şirketlerinden Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, Sinan Oğan'ın yüzde 5.2'lik oy oranının 3 farklı senaryoya göre nasıl dağılabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Yüzde 49.52 oy alan Erdoğan ile yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu yarışacak. Gözler ilk turda ilk turda yüze 5.17 oy alan Sinan Oğan'a çevrildi.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider

Yüzde 1,4 sandığa gitmez

Erdoğan'a 10'da biri yetiyor

Güvenlik uzmanı Meter Yarar, Bayrakçı'ya "aynı seçmen gelip aynı şekilde oy atarsa 5.2'den ihtiyaç duydugu yüzde ne kadar?" sorusuna Bayrakçı, "10'da biri" yanıtını verdi.

14 Mayıs seçimini doğru tahmin etmişti

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.

…

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında oy aldığı düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre Oğan cephesinde ağırlıklı görüşün Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

OĞAN VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK

Edinilen bilgilere göre, iki kesimden üst düzey kurmaylar arasındaki görüşmelerde de sona gelindi.

Telefon yoluyla görüşmelerin hala sürdüğü ve ancak yarın ya da Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs Cuma günü iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

GÖÇ BAKANLIĞI İDDİASI

Oğan'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi. Oğan'ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü ileri sürüldü.

Masadaki bu iki öneri konusunda henüz bir netleşmenin olmadığı ancak görüşmelerin sonunda bir uzlaşı sağlanacağı ifade ediliyor.

…

AK PARTİ’DE YENİ KABİNE KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından önceki gün katıldığı bir televizyon programında kabine ile ilgili çalışmalara başladığını belirtirken güçlü kabine vurgusu yaptı. Erdoğan, “Bizim mevcut kabinemiz büyük bir sınav verdi ama yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Ekonomim'de yer alan habere göre güçlü bir kabine ile yeni dönemde mevcut eksikliklerimizi de gidermek suretiyle Türkiye Yüzyılı’na devam etmek istiyoruz” açıklaması ile kabinenin nasıl şekilleneceğinin işaretini verdi.

MECLİS’TEN KABİNEYE ATAMA OLUR MU?

Kesin olmayan sonuçlara göre 268 milletvekili ile Mecliste birinci parti olan AKP'de, Cumhur İttifakı milletvekili sayısının 323’e ulaşması ve Meclis’te çoğunluğun sağlanması ile birlikte Meclis’ten de kabineye bakan atanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak Meclis’ten kabineye alınacakların sayısının, Mart 2024‘de yapılacak yerel seçimler dikkate alınarak bir iki isimle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Kulislerde, deprem bölgesinin yeniden inşa süreci ve İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm de dikkate alınarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yeniden kabinede yer alabileceği dile getiriliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile EYT sürecinde öne çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de kabineye dönme ihtimali bulunan isimler arasında sayılıyor.

DİĞER SENARYO: KABİNE TAMAMEN YENİ İSİMLERDEN OLUŞUR

AKP kulislerindeki diğer bir senaryoya göre; Cumhurbaşkanı, milletvekillerinde istisnasız olarak uyguladığı üç dönem kuralı gibi kabinede de eski isimlerin hiçbirine yer vermeyecek. Yeni kabine tamamen yeni isimlerden oluşacak. Öte yandan yeni kabineye kaynak oluşturacak yapılardan birisinin de bakan yardımcılığı olduğu konuşuluyor. Bazı kritik bakanlıklarda, teşkilatlanmayı iyi tanıyan, sektörlerine hakim bakan yardımcılarının bazılarının da bu kabinede görev alabileceği söyleniyor.