Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Girne'de meydana gelen olayda; araba, elektronik cihazlar, muhtelif market ürünleri ve oto yedek parçaları çalındı.

“Geceleyin ev açma” ve “Hırsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

3 ay arayla iki kişinin ölümüne neden oldu, 48 ay hapis cezası aldı.

Uyuşturucu maddeyi Güney'den ithal ettiğini itiraf etti

Bisiklet hırsızları soruşturma kapsamında 5 gün daha tutuklu kalacak

Telefon dolandırıcıları ülkeden çıkış yapmaya çalışırken tutuklandı!

Döviz bürosunda ele geçirilen 180 bin Dolar ve 200 bin Euro’yla ilgili Mali Şube devreye girdi

İskan Dairesi’nde sahte belge düzenlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan eski müsteşar’ın davası 16 Haziran’a ertelendi.

Cengizköy’de bir evden muhtelif ziynet eşyaları çaldılar...

Polisi darp eden şahıs cezaevine gönderildi

Türkiye’den para karşılığında sahte TC kimliği temin ettiler!

Yukarıda okuduğunuz başlıklar sadece son 3 günde bu ülkede yalanan polisiye olaylardan bir kaçı!

O kadar normalleşti ki bu durum akıl alır gibi değil.

Suç ülkesi mi olduk ne olduk?

İnanın eskiden bu kadar çok haberle karşılaşmıyorduk. Bunda ülkede artan yabancı nüfusun da katkısı çok büyük bunu kabul edelim.

Ancak bu ülkede güven içinde, huzur içinde yaşayacağımız günler her geçen gün daha da uzak.

Bu adadaki güvenlik sorununu (Kıbrıs olayları) çözmek için ne büyük mücadeleler verdik, ama şimdi hırsızı arsızıyla uğraşıyoruz.

Bir yanda uyuşturucu, bir yanda hırsızlık gasp, öte yandan trafik suçları, şiddet darp yaralama cinayet...

Ülkeyi yönetenlerin bu konuda ciddi önlem alması gerekiyor.

Bu tempoda karşılaşılan suç olaylarına ne polis yetişir ne mahkemeler.

Bugünümüz geleceğimiz tehlike altında, huzurumuzu kaçıracak bir çok olay yaşanırken güvenliğimizi tehlikeye sokacak hiç bir şeye tahammülümüz yok.

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Türkiye'de bankalar konusunda yaşanan gelişmeler KKTC'yi de tedirgin etti.

Türkiye bankaları avans hesaplardan para çekmeyi ve kredi kullanma konusunda bazı önlemler aldı.

Seçim sürecinde nakit paraların döviz ve altına çevrilmesi bu durumu oluşturdu.

Yerli bankalarda bu durum yaşanmıyor ama Türkiye bankalarının KKTC şubelerinde de nakit avans ve kredi kullanımında bu durum söz konusu.

İnsanların bu konuda kısıtlanması ya da kendi parasını çekmekte bile zorlanması gerçekten ürkütücü.

Seçimden sonra bu durumun düzeleceğini tahmin de etsek ekonomik anlamda uzun vadede bizleri güzel günlerin beklemediği kesin.

Ankara Kulisleri…

Sinan Oğan kararını haftaya açıklayacak

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın sözcüsü, seçimlerin ilk turunda elenen Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini gelecek hafta açıklayacağını açıkladı.

Berliner Zeitung gazetesinin dpa'dan aktardığına göre, Oğan'ın sözcüsü, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak seçimler öncesinde kararın gelecek hafta kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

OĞAN, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan, Oğan'ın bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyordu; ancak bu görüşme henüz gerçekleşmedi.

Öte yandan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

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İMAMOĞLU’NA GÖZDAĞI

AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Twitter'da yaptığı paylaşımla seçim sonrası İstanbul Bütükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna doğru giderken, AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan Twitter'da dikkat çekici bir "Ekrem İmamoğlu" paylaşımı geldi.

Türkyılmaz yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır..." ifadelerini kullandı.

Hapis cezası ve siyasi yasak kararı alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verilmişti.

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi ATA İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği merak konusu olurken, ittifakın ana bileşenlerinden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, kimi destekleyecekleri konusunda verecekleri kararı ilkeler doğrultusunda alacaklarını söyledi.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Konuşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmam doğru olmaz. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu belirli esaslar var. Bu politik yaklaşımdan kaynaklanan sorularımız vardı. Bu soruların hemen hepsini sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. O da cevaplarını verdi. Önce heyetler olarak, daha sonra sayın genel başkanla baş başa uzun bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu. Bu arada Sinan Bey ile de programdan sonra görüşeceğiz. O da benim bilgim dahilinde Erdoğan ile görüştü. Sürekli iletişim halindeyiz.

"Türkiye değişim yaşamak zorunda"

Türkiye bir değişim yaşamak zorunda. Bu bir ilkeli değişim olmalı. Erdoğan gitsin ne olursa olsun demek olmaz. Bu saray rejimi değişsin, ama doğru şekilde. Bırakılan molozu kaldıracak bir anlayış ve kadro olmalı. HDP, Yeşil Sol geleneği şunu söylüyordu, her şey bizden sorulacak. Gerçekten istenilen olmadı. Öte yanda iki ittifak oluştu. Biri HÜDA PAR, diğeri HDP ile ittifak yaptı. Biz oyları bölmedik. Demokrasi bu değil mi? Demokratsanız Türk halkını iki seçenek arasında bırakmazsınız. Sinan Oğan aday olmasaydı birinci turda Erdoğan kazanırdı.

"Makam mevki pazarlığı yapmıyoruz"

'Bu pazarlık mı yapıyor?' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturanlar aylarca pazarlık yaptılar. Buna bir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı konuşuyorlar. HDP'ye ne verdiniz HÜDA PAR'a ne verdiniz. Biz bunları soruyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmez bizim için. 66. madde değişmez. FETÖ, PKK ile mücadele edilecek. Sığınmacılar vatanlarına yollanacak. Bunun pazarlığını yapıyoruz. Makam mevki pazarlığı yapmıyoruz. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Bu ilkeler çerçevesinde başından beri siyasetimizi gerçekleştiriyoruz. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Buna da hazırız. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi…