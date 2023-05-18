Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Dünya Bankası’nın yıllar öncesi raporlarına da yansımıştı…

KKTC’de sendikalar devletin üzerindedir diye!

Doğru mu kesinlikle doğrudur…

Sendikalar konu edildiğinde biz de hep şunu sorarız;

Sendikalara şu anda ellerinde olan hakları kim ya da kimler verdi diye!

Gökten zembille inmedi ya…

Dikkat ediniz, geçmişte yıllarda sendikalara verilen bir çok hep seçim öncelerine rastlamıştır!

Hükümetlerin şirin gözükme politikası tabi ki…

Al gülüm ver gülüm meselesi!

…

Hükümetler sendikal eylemlerden bıkıp usanınca bu kez üyelik aidatlarının devlet tarafından kesilmemesi gündeme geldi…

Hatta bu konuda bir zamanlar Ankara da devreye girdi ve hükümetler üzerinde baskı kurulmaya çalışıldı!

Hiçbir hükümet de bunu başaramadı…

Sendikalar da çok daha fazla palazlandı, bankalardaki hesapları önemli rakamlara ulaştı!

Doğal olarak da halen devletin çok üzerinde bir konumdalar…

Çalışanların hak ve hukuk arayışlarında sendikaların güçlü pozisyonda olması olumludur!

Yaptıkları birkaç saçma sapan eylem ve grevler dışında tabi ki…

…

Türkiye’deki seçimlerin hemen arkasından sendikalara karşı yeni operasyonların düğmesine basılacak…

Bunun sinyallerini şimdiden almaya başladık!

Önce sendikalar içeriden vurulmaya çalışılacak sonra da alternatif sendikalar vasıtasıyla güçleri budanmaya çalışılacak…

Bunu lütfen bir yerlere yazın ki günü geldiğinde yine konuşalım!

Operasyon başarılı olabilir mi işte bu çok zor bir ihtimaldir…

Aksine çok daha güçlü hale geleceklerdir!

Bir de yanlarına halk desteğini alırlarsa bundan böyle hükümetlerin vay haline…

Devlet sendikaları değil ama sendikalar hükümetleri götürecek kadar güçlüdür çünkü!

…

Şahsen sendikalara asla karşı değiliz…

Demokrasi ve yasaların kendilerine verdikleri sınırları aşmamaları şartıyla madem ki mücadeleleri çalışanların hakları üzerine kurulmuş hükümetler dışında kim karşı olsun ki!

Ama eğitim ve sağlığı ayrı bir yerlere koymak gerek…

Bu ülkede bir doktora kendi kliniğinde saldırı düzenlendi diye tüm devlet hastanelerinde hasta hakları çiğnendiyse burada bir sakatlık var demektir!

Ya da öğretmenlerin hakları korunacak diye öğrencilerin eğitim hakları elinden alınıyorsa bu sakat bir zihniyetin ürününden başka bir şey olamaz…

Sendikacılık hak arama mücadelesidir ama hak aramanın sınırı da başkalarının haklarının sınırında sona erer ya da ermek zorundadır!

…

Kıbrıs Türkü şimdiye kadar hep cevizcinin çuvalından yiyip kendi ayakları üzerinde durmadı belki de durmasına olanak sağlanmadı…

Haliyle bunun sonucunda bir takım müdahaleler gelmeye başladı!

Türkiye seçimleri sonrasında da çok daha müdahaleler yapılacağa benziyor…

İşte bu süreçte de sendikalar çok daha önemli bir konuma gelecekler!

Mücadele çıtası yükselirken bunun önü de yeni alternatif sendikalar ile kesilmeye çalışılacak…

Ama başarı şansları yok gibi bir şey!

Ankara Kulisleri…

AKP'de Konuşulan Sinan Oğan Planı

AKP, seçimlerin birinci turu ardından kendi içinde ilk değerlendirmelerini yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kıl payı kaybedilmesinin ardından ikinci tur planları üzerinde çalışılıyor. Bu plan çerçevesinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın oyunun en az yarısı hedefleniyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan’ın oyunun yüzde 49’dan fazla olamayacağı ilk saatlerde görüldü. Anadolu Ajansı’nın yavaşlatılan yayını ve halkın bilgiye daha erken ulaşmasının engellenmesine karşın, AK Parti içinde seçimin ilk turda bitmeyeceği fikri daha erken oluştu. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği iddia edildi.

Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde, ikinci tur kampanyasının "duygu yoğunluğu, vefa ve istikrar" üzerine kurulması tartışmaya açıldı. Seçmene, “Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda. Karar alınabilmesi için yürütmenin de Cumhur İttifakı’nda olması gerekir, aksi takdirde istikrar olmaz, kaos olur” tezi işlenecek.

Seçmen tercihleriyle ilgili yapılan ilk analizlerde, Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı masadaki belirsizliğin seçmeni rahatsız ettiği tespiti yapıldı. Seçmenin belirsizlik yerine istikrarı seçtiği, bu yüzden de ikinci tur kampanyasının değişeceği iddia edildi. İlk turdaki gergin söylem yerine "toplumu kucaklayan mesajlar verileceği" öne sürüldü.

Toplantılarda, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği, bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olmasının planlandığı belirtiliyor.

AK Parti kulislerine göre, gece seçim sonuçları açıklanırken Erdoğan, AK Parti’nin oy oranının düşmesine üzüldü. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği simülasyonu yapıldı. Bu durumun gece saat 21.00 sularında netleştiği dile getirildi. İlk tur sonuçlarında, “HDP’yi hedef alan söylemin, terörle mücadele ve beka sorunu varmış” gibi yaratılan havanın etkili olduğu yorumları da yapıldı.

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CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı HÜDA PAR'la vuracak!

CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kampanya planını yaptı. Kandil'in desteğine karşı çıkacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı HÜDA PAR ve Hizbullah terör örgütü ilişkisi üzerinden vuracak.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’taki ikinci tur oylama öncesi kampanya stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun söylemini “güvenlik” meseleleri üzerine inşa edeceğini belirten Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve AK Parti'ye HÜDA PAR üzerinden yükleneceğini yazdı.

Sana Söz Baharlar Gelecek' rafa kalktı

CHP ilk turdaki seçim stratejini ve söylemlerini tamamen rafa kaldırıyor. Kılıçdaroğlu “Kılıçdaroğlu, tam dokuz aydır sürdürdüğü ‘Sana Söz Baharlar Gelecek’ temalı ‘suya sabuna dokunmayan’ seçim kampanyasını rafa kaldırarak, 28 Mayıs'a kadar daha agresif bir dil benimseyecek” diyen İsmail Saymaz şunları kaydetti:

“AK Parti, HÜDA PAR ve Hizbullah ilişkisi üzerinden vurulacak. ‘Hizbullah'ı meclise soktunuz’ denilecek. Hüda Par'ın ‘Türküm’ demediği vurgulanacak. Terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. ‘PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz’ diye çıkış yapılacak. ‘Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız’ vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek.”

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İYİ Parti’de CHP’ye ‘HDP kızgınlığı’

Anket şirketlerinin bir dönem yüzde 15-20 bandında gösterdiği, genel başkan Meral Akşener’in de aynı oranda oy almayı hedeflediği İYİ Parti’de “sessizlik hâkim.”

İYİ Parti'nin seçimlerde yüzde 9.69 oy alması sonrasında “morallerin bozulduğu” ifade ediliyor. Akşener de seçim sonrası “sessizliğini” korurken, parti 14 Mayıs’taki seçimlerde 33 yeni milletvekilini parlamentoya gönderdi. Ancak partide “seçmenlerin milliyetçi-Ülkücü seçmenin MHP’ye kaptırıldığı” konuşuluyor.

Milliyetçi-Ülkücü seçmenlerin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “HDP ile bir araya gelmekle suçladığı ve Kılıçdaroğlu yerine Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ı desteklediği” ileri sürülüyor. Öte yandan HDP’nin Ankara ve İstanbul’da milletvekili sayısı olarak MHP’nin önüne geçmesi de “başarı olarak” nitelendiriliyor. Ayrıca seçim sonuçları baz alındığında İYİ Parti için “Parti değil, adaylar kazandı” değerlendirmeleri de yapılıyor.

MESAJ KUTUSU

Sayın Hasan SUNGUR, yılların emlakçısı olarak sanırız bu kez sağlam kayaya çarptınız ve usulsüz işlemler nedeniyle yargı yolu ciddi olarak gözükmeye başladı. Bakalım mensubu olduğunuz partiniz bu kez nasıl bir yöntem izleyecek artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

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Sayın Fırtına KARANFİL, bir partiliyi ipten almak için kişiye özel yasa tasarıları hem size hem de partinize yakışmadı. Aksine sizden ve diğer arkadaşlarınızdan adaletin tescil edilmesine yardımcı olmanızı beklerdik. Hadi bakalım bundan böyle ayıklayın pirincin taşlarını!

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Sayın Erhan AKAR, geçtiğimiz hafta muhacerette çok ciddi bir vatandaşlık krizinin yaşandığı konuşuluyor. Sözde çok yüksek yerlerden gelen vatandaşlık talimatını yerine getirmeyince ortalık fena halde karıştı diye duyduk. Kesinlikle doğru yoldasınız, bedeli ne olursa olsun dik durmaya devam etmeniz öneriliyor…

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’yü ayağa kaldırmak için başlattığınız çalışmalarda ileri ki yıllarda önünüze gelecek olan kıdem tazminatlarını da bir yerlere not etmeniz tavsiye ediliyor. Zira birkaç yıl içinde bir hayli emekli olacak çalışanlar maddi olarak büyük sıkıntı yaşanmasına neden olabilirler…

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Sayın Sami ÖZUSLU, CTP’den milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Biraz nazlansanız da doğru kararı vererek en şanslı adaylar arasında yer aldınız. Basın camiasından da büyük destek alacağınızdan kuşkumuz yoktur…

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Sayın Mahmut ERDEN, dün Tarım Bakanlığı’na yaptığınız ziyarette aradaki buzların erimeye başladığı ve uzlaşmaya çok yakınlaştığınız konuşulmaya başlandı. Çok yakında barış çubuğu tüttüreceğiniz tahmin ediliyor, hayırlara vesile olsun…

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Sayın Serhat AKPINAR, Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türkünü eleştiren açıklamasına gayet yerinde ve okkalı bir cevap verdiniz ama nedense diğer hükümet ortakları bu konuda derin sessizliklerini korumaya devam ediyorlar. Umarız ortaklar arasında bu konuda sorun yaşanmaz…

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Sayın Murat ŞENKUL, belediyenizin 185 şikayet hattına yapılan ihbarların çok gecikmeden olumlu yanıt alınması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Ekip çalışması başarıyı da beraber getiriyor değil mi?

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Sayın İlker İPEKDAL, toptaki mesleki birikimlerinizi ‘neden başım ağrıyor’ başlığı ile kitaplaştırma kararı aldığınızı memnuniyetle öğrendik. Pratik bilgilerden oluşacak olan yayınınız umarız ki bir çok hastaya şifa dağıtacaktır…

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Sayın Sümer AYGIN, bizim için pek kıymetli olan selamınızı aldık önümüzdeki günlerde buluşup bir kahve içmek iyi gelecektir. Hem böylelikle yeni projelerinizi de öğrenmiş oluruz değil mi?

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Sayın Zafer AĞDELEN, YÖDAK üyeliğine seçilmeniz eğitim camiasında olumlu karşılandı bundan böyle üniversiteler sektörüne olumlu katkılar yapacağınız daha şimdiden konuşulmaya başladı bile. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz…

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Sayın Meriç ERÜLKÜ, sürpriz bir kararla 25 Haziran’da yapılacak olan milletvekili ara seçimlerinde aday olma kararı aldığınızı duyduk hayırlara vesile olsun artık. Partisiz bir adayın seçilmesi zor olsa da kamuoyuna vereceğiniz mesajlar dikkatle izlenecek…