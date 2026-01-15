Geçici Öğretmenler Komisyonu, geçici öğretmenlerin kadrolanma hakkını iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla yaklaşık 450 öğretmenin mağduriyetle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, ortak akıl ve toplumsal vicdan çağrısı yaptı.

Komisyon, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın açtığı dava sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin geçici öğretmenlik uygulaması kapsamında görev yapan öğretmenlerin kadrolanmalarına ilişkin hakların iptal edilmesine yönelik kararı sonrasında yaşanacak mağduriyetlere dikkat çekti

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, geçici öğretmenleri çeşitli ithamlarla ötekileştirmenin doğru olmadığı belirtilerek, kısır tartışmalar yerine ortak akıl ve toplumsal vicdanla hareket edilmesi çağrısında bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi kararına saygılarının sonsuz olduğu ve hukuka bağlılıklarının tartışmasız bulunduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kararın etkisiyle uzun yıllardır eğitim sisteminin en kritik ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda öğretmenin ciddi bir mağduriyet yaşadığı savunuldu.

Açıklamada, bu öğretmenlerin öğrencilerin eğitim hakkının kesintisiz sürdürülebilmesi için büyük bir özveri ve emekle görev yaptığı belirtildi. Sözkonusu öğretmenlerin, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde eğitim alabilmek için üç asgari ücret ödeyerek akademik süreci tamamladıkları, aldıkları AÖA sertifikası ve sınavda elde ettikleri geçer puan doğrultusunda kadroya atanma hakkı kazandıklarına işaret edilerek, bu bilginin iptal kararı öncesinde kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

Komisyon açıklamasında, başlatılan sürecin yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde sonuna kadar mücadele edileceğini kamuoyuna bildirmeyi hedeflediği belirtilerek, gelinen aşamada yaklaşık 450 öğretmenin emeklerinin karşılığının gölgede kaldığı ve oluşan mağduriyetin giderilmesi talep edildi.