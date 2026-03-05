Orkide çeşitlerini tanıtmak amacıyla her iki gün sabah saatlerinde doğa yürüyüşleri düzenlenecek ve özellikle Hisarköy’e özgü sarı orkide ziyaretçilere gösterilecek.

Cumartesi günü saat 9.30’da yürüyüşle başlayacak festivalde daha sonra açılış konuşmaları yapılacak. Ardından dans gösterileri ve konserler sunulacak; kurulacak stantlarda yiyecek, içecek ve geleneksel ürün satışı yapılacak. Gün sonunda festival ateşi yakılacak ve kokteyl düzenlenecek.

Etkinlikler pazar sabah saat 8.30’da yine yürüyüşle başlayacak. Konserler ve dans gösterileri yanında “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Giysileri Defilesi” de yapılacak.

Saat 16.00’da ise şarkıcı Çelik sahne alacak. Festival ateşinin yakılması ve kokteyl ile etkinlik sona erecek.