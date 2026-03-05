Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile açıklamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rasyonel düşünen, barışı ve uygarlığı savunan herkesin dünyada ve bölgede gerilimin daha da tırmanmaması, bir an önce diplomasi ve diyalog yoluyla uluslararası hukuk zemininde görüşmelere dönülmesi için çağrı yapıp, çaba gösterdiğini belirten Erhürman, şunları da kaydetti:

“Tam da böyle bir dönemde, Yunanistan Savunma Bakanı Sayın Dendias'ın, Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile ilgili son derece anlamsız açıklamalar yapması, en hafif tabiriyle, içinden geçtiğimiz dönemin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla ve ciddiyetle bağdaşmamaktadır.”