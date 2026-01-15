Gazimağusa Belediyesi, Tuzla köy meydanında, Ersoy Birkan Caddesi ile Kültür Sokak’a bağlanan kavşakta düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayındırlık Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, kavşak düzenlemesi yapılarak, kaldırım ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

Yapılan düzenlemeyle bölgede trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi, sürücü ve yayalar için görüş alanlarının iyileştirilmesi amaçlandı.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi'nin, kent yaşamını kolaylaştıran, güvenliği ve yaya konforunu önceleyen çalışmalarla kenti dönüştürmeye devam edeceği kaydedildi.