Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, hükümetin açıklamalarının artık kamuoyunda güven yaratmadığını, uygulamaların halkın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini savundu.

TDP'den verilen bilgiye göre, Özkunt Mayıs TV’de Meltem Sakin’in konuğu oldu. Özkunt programda akaryakıta yapılan zamlar, Orta Doğu’daki savaşın Kıbrıs’a etkileri, özelleştirme politikaları, sahte diploma iddiaları ve Ektam’daki işçi direnişi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt zammına değinen Özkunt, hükümetin zam politikalarının bütçe açığını kapatma amacı taşıdığını ileri sürdü. Özkunt, akaryakıtaki artışın piyasada zincirleme zamları beraberinde getireceğini savundu.

Özkunt, döviz kurunun bir süredir yatay seyretmesine ve Fiyat İstikrar Fonu’ndaki katkı payının yüksek olmasına rağmen zam yapılmasını da eleştirdi.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere de değinen Özkunt, İran’a yönelik saldırıların bölgede ciddi bir savaş ortamı yarattığını söyledi.

Adadaki İngiliz üsleri ve Güney Kıbrıs’ın Amerika, Fransa ve diğer ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların Kıbrıs’ı riskli bir noktaya getirdiğini belirten Özkunt, “Amerika ve İngiltere kendi vatandaşlarını tahliye edebiliyor ama Kıbrıs halkının gidecek başka bir yeri yok. Bu nedenle Kıbrıs halkı ciddi bir tehlike altında” dedi.

Türkiye’nin de savaşın içine çekilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Özkunt, böyle bir ortamda barışı savunmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık nezdinde bazı toplantılar yapıldığını ve Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle çeşitli tedbirlerin alındığının açıklandığını hatırlatan Özkunt, kamuoyunun bu açıklamalardan tam anlamıyla tatmin olmadığını ileri sürdü.

Sığınakların hazır olduğu yönünde açıklamalar bulunduğunu da ifade eden Özkunt, vatandaşların olası bir saldırı durumunda nasıl hareket edeceğine dair daha somut bilgilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Özkunt, ülkede yürütülen özelleştirme politikalarını da eleştirdi. Sahte diploma iddialarına da değinen Özkunt, bu konunun kamu yönetiminde ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Kayıt dışı ekonominin herkes tarafından bilindiğini ancak üzerine gidilmediğini iddia eden Özkunt, adil bir vergi sistemi kurulması gerektiğini belirtti. Özkunt, Ektam’daki işçi direnişine de değinerek işçilerin bir aydır hakları için mücadele ettiğini ancak hükümetin gerekli adımları atmadığını savundu.

Sosyal konut projelerinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Özkunt, TDP olarak toplum odaklı bir siyaset anlayışı benimsediklerini vurguladı.