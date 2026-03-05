Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette, İncirli’ye Milletvekilleri Sami Özuslu, Devrim Barçın ile Fazilet Özdenefe eşlik etti. Görüşmede, özellikle futbol olmak üzere spor ile ilgili sorunlar ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, spor yönetiminin çöktüğüne dikkat çekerek CTP olarak spora büyük bir önem verdiklerini belirtti ve sporla ilgili paydaşlarla her zaman temas halinde olduklarını sözlerine ekledi. CTP Spor Komitesi’nin de aktif şekilde çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen İncirli, CTP’nin spor politikalarını yenileme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.