Alsancak’ta sakin 57 yaşındaki Ahmet Ereshov (E) ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.00 sıralarında evinde rahatsızlanan Ereshov, ambulans ile önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ereshov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ershov’un ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

-Cep telefonu çalan iki kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda 31 Temmuz 2025’te bir araç park yerinde kaybedilen Samsung Galaxy A-34 marka cep telefonunu bulup çalan A.S.(E-21) ve E.Ş.(E-21) polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

-Girne’de yangın

Öte yandan bugün sabah saat 08.00 sıralarında, Girne’de Metin Gönyeli Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın mutfağında, muhtemelen buzdolabı motorunun ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu mutfak ve salonda bulunan tüm eşyalar yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı ikametgahın tüm duvarları islendi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.