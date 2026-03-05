Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, dernek yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği heyetinde Dernek Başkan Yardımcısı Sümer Aygın, Genel Sekreter Cemal Biren, üyeler İlker Edip, Osman Işısal, Fuat Namsoy ve Hüseyin Paşa yer aldı.