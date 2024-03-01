Kendi adımıza konuşuyoruz...

Artık geçen her bir günde skandal yaşanmazsa hayretler içinde kalıyoruz!

Ülke çapında kepazelikler öyle çok ki hangi birini araştırıp kaleme alacağız biz de artık bilemiyoruz...

Bu konuda bilinenler var bir de bilinmeyenler var!

Bir de bize yapılan ihbarlar var...

İhbar trafiği o kadar yoğun ki bu konuda artık bir ekip kurmamız şart oldu!

Çünkü biz yetişemiyoruz...

Ülkede yaşanan dudak uçuklatıcı olaylar aslında mesleki dayanışma ile çok da sağlıklı ve erken gün yüzüne çıkarılır ama!

Nerde bizde öyle birlik, beraberlik ve dayanışma...

Bunların hepsi de lafta şeyler!

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Güzelyurt yolundaki gece kulüpleri ne işe yarar?

Bilmeyen yoktur sanırız...

Fuhşun yasak olduğu bu ülkede devlet burada çalışan kadınları kendi eli ile sağlık kontrolüne gönderir, bulaşıcı bir hastalığa karşı önlemini alır!

Fuhuş da yasa dışı olmaktan çıkar...

Burada çalışanlar öyle kesinlikle garsonluk filan yapmazlar!

Erkek müşterilerine etlerini satarlar...

Yarı para kendilerine diğer yarısı da patronların hesabına yazılır!

Her iki kesim de memnun yani...

Belki de bu sektör ülkede en fazla kazanan işletmeler arasında en üst sıradadır!

Bu ülke geçmişte siyasileri bile kucaklarına oturttuklarını söyleyen patronlar konusunda yapılan ifşaları dinlemiş bir ülkedir...

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Aslında bu yazının konusu etlerini satan kadınlar ya da bu işletmelerin sahipleri filan değildir!

Konunu özü buralarda çalışan kadınların artık devlet kurumlarının içine bile getirildiği, bu konuda tek bir denetimin bile olmadığıdır...

İhbar aslında haftalar önce yapılmış ama araştırma için zaman bulamamıştık!

Hatta doğruluğundan bile kuşkularımız vardı...

Meğerse kesinlikle doğruymuş!

Adam açmış telefonu gecenin bir yarısı da gece kulübünde çalışan kadın taksi ile kurumun önüne kadar gelmiş, sonrası da malum zaten...

Kurumların kötü yönetimden dolayı laçka olduklarını biliyorduk ama!

Bu kadar cesur çalışanlar olduğunu da görünce hayretler içinde kaldığımızı söylemek gerek...

Ülke genelinde bir denetimsizlik sorunumuz olduğu doğrudur da, bunu devletin türlü kademelerinde görmek fazlasıyla can sıkıcıdır...

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Başbakan Üstel sürekli olarak 2024 yılı çok daha iyi bir yıl olacak der ya...

Bizde içimizden hep kendisine Allah duysun diye destek veririz!

Elbette bütün işi Allah’ın sırtına yüklemek de kendi sorumluluğundan kaçmakla eş değerdir...

Ünal beye tavsiyemizdir!

Bu yıl ya da gelecek yıllar, geçmişten daha iyi olacaksa öncelikle devlet işe kendinden başlamalıdır...

Baş.akan ya da diğer bakanlar;

Hatta toplu olarak aynanın karşısına geçmeden makamlarına gitmemeli toplu olarak bir muhasebe yapmalıdırlar...

Bu devlet niye layıkıyla yönetilmiyor diye!

İnancımız odur ki aynaya bakma yöntemi işe yarayacak ve en azından başlangıç olarak devlet mekanizmasında gözle görülür iyileştirmeler yaşanacaktır...

Lütfen denesinler ve görsünler!

Bizim haklı çıkacağımızdan adımız gibi eminiz...

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NOT: Kısa bir yurt dışı ziyaretinden sonra 5 Mart Salı gününden itibaren yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalın...(L.Ö)

MESAJ KUTUSU

Sayın Neşe BAŞKAN, Yüksek Mahkeme Mukayyidi olarak Girne Mahkemesinde emekli olan bir çalışanın ardından helva dağıtılmasından sonra bunu haber yapanları eleştireceğinize ha keşke helva dökenlerin peşine düşüp onları deşifre etmeniz daha doğru olacaktı.

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Sayın Ersin TATAR, bir koruma polisinizin sahte diploma skandalına karışmasından sonra şimdi de başka bir korumanız hakkında şikayet ihbarları yapılmaya başlandı. Kendisine yapılan suçlama umarız medyaya düşmez zira olayın boyutları bambaşka ortaya dökülebilir. Acaba diyoruz ekibi baştan mı gözden geçirseniz...

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, narenciye konusunda Türkiye’ye yapılan suçlamalar artık fazlasıyla yoğunlaşmaya başladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapma zamanı geldi zira artık bu işe iyi niyetli olmayan önyargılı kesimler de dahil olmaya başladı...

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Sayın Yusuf KISA, sahibi olduğunuz gazetenin bir başka yayın organının haberlerini izin almadan kullanması nedeniyle yargı yolunun da açıldığı söyleniyor. Oysa kaynak belirtseler bu sorunlar hiç yaşanmayacak, çalışanlarına talimat vermeniz bekleniyor, bizden uyarması!

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Sayın Semavi AŞIK, mezunu olduğunuz Şehit Tuncer İlkokulu’nun bir takım eksiklikleri için sosyal medyada başlattığınız bağış kampanyası olumlu olsa da büyük üzüntü vericidir. Eğitimde yetkililerin umursamazlığı kesinle kabul edilemez, umarız gerekli mesajı alırlar...

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Sayın Turgay AVCI, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden şimdiye kadar kimlerin diploma aldığı konusunda tam listenin yayınlanması için YÖDAK olarak öncülük etmeniz bekleniyor. Zira duyumlara göre 500’e yakın kişide sahte diploma olduğu söyleniyor...

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Sayın Barış SEL, şahsınıza karşı yürütülen sahte diploma suçlamaları konusunda ayrıntılı açıklamalarla doğrunun ortaya çıkması teşkilatınızda da memnuniyetle karşılandı. Bu arada işin perde gerisini de araştırmanız için bazı öneriler yapılıyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Dursun OĞUZ, KKTC’ye yedinci ilçe konusunda yapılan yayınları araştırıp kamuoyuna açıklama yapmanızı isteyen mesajlarınız gelmeye başladı. Hele de bu iddia bazı vekiller tarafından yapılmaya başlanmışsa daha önemli hale geliyor...

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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da arızalanan arıtma tesisinin uzun bir süredir tamir edilmediğini dolayısıyla artık kötü kokuların da yolcuları ve çalışanları rahatsız ettiğini biliyor muydunuz? Bir sorun bakalım işletme sahibine gerekçelerini açıklasın...

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Sayın Kasım KUNİ, Dün başbakanlıkta yaptığınız sahte diploma konulu toplantıda soruşturmanın hızlandırılması konusunda karar ürettiğiniz bu nedenle ekibi güçlendirdiğinizi duyduk. Bu arada suçlanan polislerle ilgili politikanız da merak konusu olmuş...

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