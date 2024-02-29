Eski Başbakan Sibel Siber sahte reçete davası yüzünden eli kelepçeli mahkemeye çıkarıldı...

Diğer hekim ve eczacılar da öyle!

Çelebi Ilık sahte diplomadan suçlandı eli kelepçeli fotoğrafları çekildi...

Eski Bakan Kemal Dürüst ve eşi de yine sahtecilikten elleri kelepçeli olarak görüntülendi!

Eski Kolordu Komutanı Paç’da mahkeme salonunda kelepçeli görüntülendi...

Son olarak eski bürokrat Muhittin de sahte diploma suçlamasıyla eli kelepçeli çıktı mahkemeye...

Ortak suçlama ise hepsin de sahtekarlıktı, sonuçta son kararı yargı söyleyecek, hepimiz de saygı duyacağız!

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Ama geçen hafta ülkede başka bir sahtekarlık olayı yaşanıyor...

Tağşişli zeytinyağı konusunda!

Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu açıkladı;

“Tağşişli yani sahtelik tespit edilen 19 numunenin 8 işletmeye ait 14 farklı markanın ürünü olduğu ortaya çıktı...”

Ne diyor müdür arkadaş;

8 İşletme ürünlerinde sahtekarlık yapmıştır...

Yani hem insanları kazıklamışlardır hem de sağlıklarıyla oynamışlardır!

Bir kere bunların tespit edilmesi sevindirici bir gelişmedir...

Demek ki devletin bazı kurumları işlerini layıkıyla yapmaktadır!

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Peki doğal olmayan ne?

En önemlisi sahtekarlık yapan işletmelerin deşifre edilmemesidir...

Oysa bu sahtekarlık reçete ve diploma sahtekarlığından çok daha önemlidir!

Burada tüketicinin sağlığı söz konusudur...

Yine müdür arkadaş açıkladı;

Adını vermediği işletmelere asgari ücretin 10 katı fazlası para cezası verilecekmiş...

Yani kelle başı 250 Bin TL kadar para cezası ödeyip bu işten yırtacaklar öyle mi?

İyi o zaman...

Aylardır sahtekarlık suçlamasıyla suçlanan ve elleri kelepçeli kamuoyunun önüne çıkmak zorunda kalan bir zamanların önde gelen isimleri de ödesinler parayı davalar kapatılsın gitsin öyle mi?

Kesinlikle kabul edilemez...

Yok yargıda bunun başka bir anlamı varsa çıkıp onu da açıklasınlar bize!

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VİP giriş çıkışları...

Bir kez daha soralım:

Eski Kolordu Komutanı Ömer PAÇ, 3 valizle birlikte Ercan’daki VİP salonundan çıkış yaptı...

Nedendir bilinmez belli ki valizleri görevliler tarafından kontrol edilmedi!

Ama Ankara’da öyle olmadı ve valizindekiler tespit edilerek KKTC’li yetkililere iletildi...

Sorgulamak gerek;

Ercan’da VİP’ten geçenler ellerini kollarını sallayarak mı geçiyor...

Bu kesinlikle bir güvenlik sorunudur!

Baştan ele alınmalıdır...

Makamı ne olursa olsun VİP giriş ve çıkışları için yeni önlemler getirilmelidir!

Sorumluluğu olanlar da soruşturulmalıdır...

Tarım Bakanının başı kel miydi?

Hükümet ortaklarının genel başkanları dün apar topar Ankara’ya gitti...

Daha doğrusu çağrıldılar!

Narenciyede yaşanan kriz filan görüşülecekmiş diye de kulp buldular...

Bize çok inandırıcı gelmedi!

Eğer konu gerçekten narenciye konusu olsaydı Tarım Bakanının da gidenler listesinde olması gerekirdi...

Tabi ki başı kel değilse!

Yok narenciye değil de UBP kurultayı ve hükümetin durumu konulu deseler daha inandırıcı olurdu...

Ortada gayet net bir durum vardır!

Ankara 31 Mart seçimlerine kadar yavruda kriz mriz istemiyor...

Durum bu kadar basittir!

Kaç dönüm narenciye bahçesi var!

Bizim bildiğimiz kadarıyla 1974 sonrası Rumlardan kalan 100 bin dönüm kadar olan narenciye bahçesine cuk diye oturduk...

Beleşe konduk yani!

Yıllar sonra narenciye ürününü artık anamıza bile satamıyoruz...

Bu tabi ki başka bir tartışma konusudur!

Peki şimdi ne oldu da narenciyemiz bu kadar değerli hale geldi?

100 Bin dönümden 30 bin dönümlere düşerken aklınız neredeydi?

Binlerce ağaç kesilip şöminelerde yanarken hiç mi ciğerleriniz acımadı!

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, Kıbrıs Türk Petrolleri bayilere 12 gün sonrası ödenmesi kaydıyla akaryakıt verirken şimdi ödemelerin tamamen peşin olacağı ihbarını göndererek bayileri çileden çıkardı. Eğer devreye girmezseniz grev zincirinin başlayacağını belirten mesajlar geliyor haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ercan AKERZURUMLU, Tarım Dairesi Müdürü olarak sahte zeytinyağı konusundaki bilgilendirici açıklamalarınız gayet yerindeydi ama sahtekarlık yapan işletme ve sahiplerini de açıklarsanız iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız. Zira bizim siyasilere bırakırsanız onlar dost ahbap ilişkileri ile bunu yapamayabilir!

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, son iki gündür sosyal medyada sahte diploma çalkantılarıyla bilinen üniversitede çalışan bazı yöneticilerle olan samimiyetiniz artık fotoğraflarla yayınlanıp yorumlanmaya başlandı. Yakında kapınız çalınırsa sakın şaşırmayın bazı ihbarların da yapılmaya başlandığı konuşulmaya başlandı...

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, yıllardan beridir açılışın beklediğiniz Lefke Mahkemesi sizin de büyük çabalarınızda nihayet yargının hizmetine açıldı. Biraz daha çabalarsanız kim bilir belki de personel eksiklikleri de yerine getirilir. Nedense bu devlet hayati önemi olan kurumlarına yeteri kadar hizmet vermiyor, verdiği sözleri de unutuyor...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, sahte reçete skandalında mutlu sona doğru yaklaşırken vatandaş sözleşme imzalayan eczanelerin listesinin de yayınlanması istediklerini belirten mesajlar göndermeye başladılar. İlgili yerlere talimatınız bekleniyor...

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Sayın Ercan HOŞKARA, DAÜ’de devletin birimleri arasında iddia edilen uzlaşma konuları camiada fazlasıyla manidar karşılandı.Sendikanızın çok daha etkili önlemler alması konusunda inisiyatif almanız isteniyor zira sırada başka hakların budanma kararlarının olduğu iddia ediliyor...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, yani siz de öyle bir tutturdunuz ki dokunulmazlıklar kaldırılsın diye tutturdunuz gidiyorsunuz. Vekillere verilen dokunulmazlıklar tüm aileyi kapsadığı için tek bir tanesi bile çağrınıza olumlu yanıt vermeyecektir. Siz bırakın onu da artık son bombayı patlatın, ortalık toz duman olsun...

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, mesajınız anında bize iletildi siz siyasiler olarak doğru icraat yaparsanız alkışlarız ama tersi olursa da eleştirinin dozu kesinlikle artacaktır, bunun için sokağın sesini dinlemeniz bile yeterli olacaktır...

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Sayın Turgay AVCI, sahte diploma konusunda mahkeme sizden yana karar üretince önce aile sonra da kutlama partilerinin başladığını duyduk. Haftaya da kalabalık bir dost grubunuz kuruma gelerek şampanya patlatacaklarmış moral motivasyon artık tamamdır değil mi?

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Sayın Muhittin ÖZSAĞLAM, sahte diploma skandalına sizin de karışmanız dün siyasi kulislerin en fazla konuşulan konuları arasında yer aldı. En azından itiraf da bulunmanız da olumlu yorumlara neden oldu...