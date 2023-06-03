Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Sendikalar ve hükümet anlaştı(!), fatura öğrencilere kesildi...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varılan uzlaşı sonucunda, ikinci dönem ara sınavlarında alınan notların dönem sonu notu olarak sayılacağını belirtti.

Oldu da bitti maşallah...

Ara sınav notlarını dönem notu sayın, dönem notunu önümüzdeki yılın ilk sınavlarına sayın gerekirse hiç sınav da yapmayın...

Ne olacak ki...

Sendikaların dediği olsun, hükümetler bu işten zarar görmesin.

Öğrenciler kimin umurunda.

Sonuç olarak filler tepişirken çimenler yine ezildi...

Siz eğitimi böyle 'yalap şalap' hale getirirseniz özel okulları daha çok zengin edersiniz...

Yazık gerçekten yazık çocukların eğitim hakkının üzerinden eylem yapmayı da siyaset yapmayı da bırakın artık.

Tarihin en düşük katılımlı seçimi olabilir!

Bol adaylı tek kişilik seçim hazırlıkları devam ediyor.

25 Haziran seçimi halkın gündeminde tabi ki yok.

Seçimin ülkeye maliyeti ortada. Özersay'ın istifası ülkeyi böyle bir noktaya getirdi.

Bu tartışmalara tekrar girmeyelim ama aklımıza gelen de şu.

Bu seçim de halk sandığa gidecek mi?

Tek vekil seçimi için sandığa gidilmesini doğru bulmayan vatandaşın boykot yolunu deneyeceği tahmin ediliyor.

Tarihin en düşük katılımlı seçimi olursa hiç şaşırmayın.

Ayranımız yok içmeye...

Ölümlü kazalarda rekora gidiliyor

Yılın ilk 5 ayındaki ölümlü kaza sayısı, neredeyse geçen yılın tümündeki sayıya ulaşmış.

Bu yıl Mayıs ayı sonuna kadar 20 ölümlü trafik kazasında, 20 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl toplam 21 ölümlü kazada, 24 kişi yaşamını yitirmiş.

Biz depremden korkarken asıl depremin yollarda olduğunu görmez olmuşuz.

İnsanlar trafik kazalarında can veriyor.

Aşrı sürat, alkol, dikkatsizlik ne ararsan var trafik suçları arasında...

Tabi bunlara karanlık yollar ve bakımsız yolları da ekleyebiliriz.

Denetim eksikliği ve eğitimsizlik belki de bu kazaların oluşunda en önemli sebep.

Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz.

Bu ülkenin en büyük güvenlik sorunlarından biri olan trafik terörü için ilgili tüm birimlerin bir masa etrafında toplanıp bir şeyler yapmak için adım atması gerekiyor.

Bu sorunu çözemezsek maalesef daha çok canlar yanacak.

Koyun-keçi çiçek hastalığı yeni zamlara yol açar mı?

Koyun-keçi çiçek hastalığımız eksikti o da oldu.

Şimdi kaynağı tartışılıyor. Güney Kıbrıs'tan gelen kaçak etlerden mi diye...

Bunu ispatlamam mümkün değil.

Adından belli kaçak et! Ne olduğu belli değil.

Bu hastalığın insanlara bulaşmadığını söylüyor uzmanlar.

Ancak koyun keçi çiçeği hastalığına yakalanan hayvanların imha edildiği söyleniyor.

Hayvan sayısında bir azalma olursa zaten ateş pahası olan et fiyatlarının da zamlanması muhtemel gibi görünüyor...

Ankara kulisleri…

Bloomberg: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olacak

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinenin açıklanması beklenirken, kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanı olmuştu.

ABD’li finans ajansı Bloomberg, konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynaklara dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın yeni hazine ve maliye bakanı olarak piyasa güvenini desteklemek için ekonomide ortodoks politikaları savunan Mehmet Şimşek'i atayacağını yazdı.

Şimşek’in cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede Türkiye’nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı belirtilirken, konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması istendi.

Konuya ilişkin hem Cumhurbaşkanlığı Ofisi hem de Şimşek’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

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MERKEZ BANKASI’NA YENİ İSİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediği ve yerine düşünülen 3 ismin olduğu öne sürüldü.

Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde yeniden seçilmesinin ardından gözler kabineye çevrildi.

Erdoğan'ın bugün saat 22.00'de açıklayacağı listede ekonomi yönetimine ilişkin sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

Haberler.com'un haberine göre; Mehmet Şimşek'in kendisine yapılan teklifi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağı ifade ediliyor.

Cevdet Yılmaz'ın ismi bakanlık için geçiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz'ın adının geçtiği öğrenildi.

Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor

Öte yandan Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemediğini öne süren gazeteci İsmail Saymaz, yerine düşünülen isimlerin de Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar olduğunu aktardı.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedildiğine ilişkin artan şikayetler hakkında konuştu.

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının reddedildiğine yönelik haberlere ilişkin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'tan yanıt geldi.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin 2022 boyunca en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülke olduğunu söyleyerek, "Reddedilme oranlarına baktığımızda Türkiye’nin reddedilme oranı dünya standartları ortalamasının altında" dedi.

"Önceki yıllara göre Türkiye’nin reddedilme oranlarının düştüğünü görüyoruz. 2021 yılına göre reddedilme oranı 2022’de yüzde 15 oranında düşmüş" diyen Meyer-Landrut, "Problemi çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ancak öncelikle şu çok iyi bilinmeli: Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vize verilmesini engellemek gibi bir politikası yok" ifadelerini kullandı.