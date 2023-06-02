Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Adam resmen suç makinesi…

Hele de alkol aldı mı iyice sapıtıyor!

Poliste onlarca dosyası var…

Son olarak çizmeyi aşınca da Bakanlar Kurulu kararıyla memleketten paketlenmiş!

Gayet de güzel olmuş…

Ülkenin huzurunu bozan herkes ha keşke kendi memleketine gönderilse!

Gönderilmiş ama yine Bakanlar Kurulu bir karar üreterek ülkeye giriş yasağını kaldırmış…

Gerekçe olarak da aile birliğini göstermiş!

…

Ortada aile birliği varsa kim itiraz edebilir ki?

Ama adam uslanmıyor…

Gelmiş hoş gelmiş de uslanmıyor!

Belli ki dersini almamış…

Son marifeti de polisi tehdit ederek bıçak çekmek olmuş!

Hem de herkesin gözünün önünde…

Şimdi içeride tutuklu yargı ne derse o olacak!

Ama bizim derdimiz ne yargıyla ne de polisle…

Onlar bu ülkede görevlerini yapan ve vatandaşın en çok güvendiği kurumlar!

Alacakları her türlü karara da saygı duyarız!

…

Bu konuda soru şudur;

Siyaset bunun neresindedir?

Bizde her işin ardında siyaset vardır ya…

Bu soruya hiç gecikmeden yanıt bekleriz!

Ayrıca bu işte aile birliği gerekçesine de asla katılmayız…

Çünkü kulağımıza fısıldanan bir takım söylentiler var!

Bakanlar Kurulu bu arkadaşın giriş yasağını kaldırdıktan hemen sonra konuyla ilgili gözle görülür bir hareketlilik yaşandı…

Nedendir bilemiyoruz, suç makinesi adam birilerinin kanatları altına giriverdi!

…

Peki kendisini koruma derdine girenler kim oldu?

Tabi ki öncelikle bazı siyasiler…

Yine bazı bürokratlar!

Hatta birkaç basın kuruluşu ve basın mensubu…

Bu adama dokunmayın diye ricalarda bulundular?

Sahi niye bunu yaptılar?

Bir takım menfaatler karşılığı mı yoksa gelen talimatlar nedeniyle mi?

Kimsenin aslında aile birliğini filan düşündüğü yok…

Tamamen duygusal meseleler anlayacağınız!

…

Başka duyumlar da yok değil…

Hükümete çok yakın bir takım zatı muhteremler!

Bunların içinde kendilerini çok güçlü gören dedikleri dedik olanlar…

Kraldan çok kralcı kesilenler!

Onların başka vukuatları da var ama şimdi konu onlar değil suç makinesinin ülkeye gelmesinde baskı unsuru olup bakanlara bile baskı yapanlar…

İsimler bizde!

Ama sırası gelince…

…

Sözde aile birliği sağlansın diye toplumun huzurunu bozanların ısrarla ülkeye getirilmesi bu ülke insanına yapılan en büyük kötülüktür…

Hele de ortada bir takım menfaatler ve talimatlar olunca soru işaretleri çok daha büyümektedir…

Ankara kulisleri…

Ekrem İmamoğlu kolları sıvadı... Ankara'da "değişim" zirvesi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu akşam Ankara'da Genel Merkez'de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasının olduğu 12. Katta yapılacak.

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarıştığı Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'a mağlup olan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği sürüyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gününün ardından sadece dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir paylaşımda bulundu.

İSTİFA ÇAĞRILARI

CHP'de alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ben zaten yoldayım. O yoldan hiç vazgeçmedim. Bu yürüyüşe birtakım isimler koymaya çalışanlar olabilir. Bu işlerden ben anlamam. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME Mİ YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri karşısında da sessizliğini korudu.

Ancak Ankara'da sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞME BUGÜN AKŞAM

Odatv'nin edindiği bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

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Erdoğan bakanların yüzüne söyledi moralleri bozuk ayrıldılar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son toplantısını yaptı. Kabine'de konuşulanlarla ilgili bomba kulisi Abdulkadir Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış." sözleriyle paylaştı. Mevcut bakanların hiçbiri yeni Kabine'de yer almayacak.

Seçim sonrası mevcut Kabine son toplantısını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yani Kabine'de hangi bakanların görevlerine devam edecekleri tartışılırken gerçekleşen Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını açıkladı. Buna göre mevcut bakanların hiçbirisi yeni Kabine'de yer almayacak. Bunu duyan bazı bakanların toplantıdan moralleri bozuk olarak ayrıldıkları belirtiliyor.

Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son Kabine toplantısıyla ilgili kulis bilgileri CNN Türk canlı yayınında duyurdu. Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde tamamen yeni isimlerle...

Gazeteci Candaş Tolga Işık da "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!" bilgisini paylaştı.

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, ülkeye giriş yasağı kaldırılan suç makinesi Gargınsu’nun giriş yasağının kaldırılması için sizin referans olduğunuz ve Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiğini duyduk. Bu konuda tamamen insani yanınızın etkili olduğunu tahmin ediyoruz ama polise bıçak çeken bir adamın bu memlekete zararından başka bir şeyi olmaz!

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Sayın Hüseyin SAĞIROĞLU, teşkilat Polis Genel Müdürü ikinci yardımcılığı görevinden ayrıldığınız söylentileriyle çalkalanmaya başladı. Yanlış anlaşılma ve değerlendirmelere neden olmamak için kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmeniz isteniyor!

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Sayın Ali BAŞMAN, bazı parti ziyaretlerinde vekil seçildiğiniz taktirde Maliye Bakanlığı’na getirileceğiniz yönünde bir takım maksatlı konuşmalar yapıldığını biliyor muydunuz? Bu söylemler hem size hem de partinize fazlasıyla zarar verir önüne geçmekte yarar görüyoruz…

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Sayın Mehmet BOYACI, okullarınızda öğrencisi olan velileriniz ücretlerde indirime gidilmesinde hayli kararlı gözüküyorlar. Eylemler başlamadan önce kendileriyle bir masa etrafında oturup uzlaşma sağlamanız tüm taraflar için çık daha iyi olacaktır…

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, seçim ziyaretinde tesadüfen karşılaştığınız Başbakan ile kucaklaşmanız bir takım tepkilere rağmen gelende büyük memnuniyetle karşılandı. Bu konuda hem size hem Ünal beye tebrik mesajları geliyor, doğrusu da buydu zaten, uzaktan gazel okuyanlara kulak bile asmayın…

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Sayın Mert TAŞKIN, milletvekili ara seçimlerinde sürpriz bir şekilde aday olmanız siyasi kulislerde bir takım yorumlara neden oldu. Çok iyi bir isimsiniz ama ha keşke bağımsız değil de bir partiden aday olsaydınız şansınız da daha çok olacaktı, hayırlara vesile olsun artık…

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Sayın Mehmet AKTUNÇ, şampiyonluktan sonra sizin mağazanın satış rekorları kırdığını duyduk, rakip takımın mağazası da resmen sinek avlıyormuş. Şikayet etmeye çok hakları yok gitsinler Ali Koç’a dilekçe versinler değil mi ama?

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Sayın Derviş EROĞLU, 25 Haziran milletvekilliği ara seçimlerinde parti adayınız için sokağa inip inmeyeceğiniz merak konusu olmuş ki bu yönde mesajlarınız gelmeye başladı. Bu konuda desteğinize ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Çetin SADELİ, ara seçimlerde bir çok adaydan daha fazla oy alacağınız konusunda özellikle de Göçmenköy’de görüş birliği var. Siyasetten ve siyasetçiden bıkanlar için ciddi bir seçenek olabilirsiniz, gazanız mübarek olsun…

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Sayın Mustafa BEŞOK, Taşkent’teki mekanın zirvesinde yapmaya başladığınız çok özel oda daha şimdiden konuşulmaya başlandı. Özellikle de balya projesine bazı dostlar yakından ilgi gösteriyorlarmış. Ne zevk ama değil mi?