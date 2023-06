HEM HASTALIKLI HEM DÜNYA PAHASI

KISACA HALKA DİYORLAR Kİ

ET SİZLERE HAYAL…



Her türlü Gıda ulaşımına engel. Her türlü insanca yaşamaya darbe. Neler neler yaşayacak bu ülke insanı artık bilemiyoruz. Kaldı mı ya yapmadığınız zorluk? Kaldı mı bu ülke insanına yapmadığınız zulüm? Bütün piyasayı turist ve yabacı öğrenciye yönelik planlıyorlar. Ülke insanını zerre düşünen yok. Ev kiraları ev taksidi haline getirildi. Araba galerileri sanırsınız ki külçe külçe aktın satıyor.

Et almak hayal oldu bazı kesimler için. 1 kg ET için 4 gün maaş mesaisini yatırmak zorunda. Pazar yeri diye başka bir alem kuruyorlar orası marketlerden farksız. Tavuk et hellim salam sucuk geçiniz bunları bunlar atık zengin mezeleri haline geldi. Yani maaşları yüz bin olanların. Kimler bu maaşı alıyorsa onların alabileceği ürünler gıdalar oldu.

Öte yandan para ödeyerek hasta oluyoruz. Son günlerde et ürün ve hayvanlarında görünen hastalık başını aldı gidiyor. Mezbaha ve mekan kapatmakla bunu önleyemeyeceksiniz. Ülkeye kaç yollar ile giren etlerin haddi hesabı yok. İhbar olmadığı sürece elini kokunu sallayan ülkeye her türlü canlıyı sokuyor . İnsan hayatına zerre önem verilmediğini her fırsatta ve olayda bizlere anlatıyorlar. Varsa yoksa kendi menfaatleri ve gelecekleri.

Denetimin asla işlerine gelmediği yapamamakta sonsuz ısrarları olan bir yönetim ile kala kaldık. Biter diye düşündüğümüz her şey yeni baştan başlıyor. İleriye giden hiç bir plan ve projeleri olmayan sistemsizlik içinde kaybolan bir ülke insanı olmaya mahkum edildik ediliyoruz. Hiç bir şekilde ülke ve halkı için adımlar ayılmadan düşünmeyen ama bol keseden bunu anlatan dillerde destan olan bir vaatler hükümdarlığı vardır.

Bu kadar hayvanın hastalanması kasaplara ve market reyonlara kadar gidilmemesinin önüne nasıl geçemediniz? Haklısınız çünkü DENETİM, KONTROL VE ÖZVERİLİ ÇALIŞMA asla görevleriniz içinde yoktur. Hem hasta hasta etler olacak hemde dünya pahasına satılacak. Sonra onca insanı hasta edip bir de üstüne sağlık ve ilaç hizmeti alamayacaksın. Kısacası bu ülkenin insanı KADERİNE TERK edildi bunun adı . Başka açıklaması olamaz. Bu ülke de ya büyük baş küçük baş hayvanlar, ya tavuklar , ya da insanlar hastalanıp hastalanıp ölüyor.

Seçilmekte olacağınız günlerde HER ŞEY BU ÜLKE VE HALKIMIZ için diyordunuz ya. İşte bu konuda sonsuz hak veriyoruz sizlere. Yaptığınız her şey bu ülkenin daha geri ve insanının yaşanamayacak hale gelişi içindi de bizler bayağı yanlış anlamışız olayı. Hükümdarlığınız sürdüğünüz makamlarınızda , evlerimizde ve de meclis Altın günü toplantılarınızda birbiriniz yenme ve başta kalmak için halkın cebinden ala ala olup biten hiç bir şeyden haberiniz yok gibi davranıyordunuz.

Bu ülke halkı canla başla gece gündüz çalışıp sizleri var olduğunuz , mevcut yerlerinizde kalabilmek için besliyor. Sizler de bundan asla gocunmadan ve rahatsızlık duymadan aynı terane diyerek yapıştığınız koltuklarınızda sefa sürüyorsunuz. O yüzden hastalıklı ET’miş , tarik kazlarında ölenler mi, hayali su ve elektrik faturalarımı , ilaçsız hastalar mı, eğitimsiz okullar mı sizler asla bağlamıyor rahatsız etmiyor.

İnsan sağlığını her şekilde tehdit eden. Açıkla mücadeleye bırakan. Eğitimsizliğe itilen. Ülkede azınlığa yol açan. Sadece kendi taraf ve yerlinizi düşünen kocan kocaman isimleri büyük icraatları küçücük insanlarınız. Elbet bir gün her şey çok güzel olacaktır. Her zulümün bir sonu vardır.

ŞİMDİLİK YİYİN EFENDİLER YİYİN…

AMA DİKKAT EDİN ÜLKEDE İLAÇ YOK...

KARAKUŞ