El-Sen’in şakası yok gibi görülüyor...

Turanlı 92 Milyonluk borcunu ödemezse yarın şalteri indirecek ve bunda da hayli kararlı gözüküyor!

Vatandaşın borcu 675 TL’yi geçerse elektrikleri kesiliyor mu, kesiliyor...

Hem de bu bunaltıcı sıcaklarda!

Şimdi konu Ercan olursa turizm mevsimi, turist filan diyebiliriz ama...

Turanlı artık çizmeyi çoktan aşmıştır!

Bırakın Kıb-Tek’i hükümeti bile takmamakta hatta ‘kucağımdadırlar’ diyerek dalgasını geçmektedir...

Kiminle dalga geçiyor, gelmiş geçmiş hükümetlerle!

Şimdiye kadar onlardan bir cevap geldi mi, gelmedi, zaten gelemezdi de...

Kıbrıs Türkü hiç bu kadar küçültülmemişti!

...

Turanlı geçenlerde 43 Milyon TL ödeyeceğim demiş ama sözünde durmamıştır...

Bugün 92 Milyon TL’nin 63 Milyon TL’sini ödeyeceğini söylemiş!

Bu resmi kaynaklardan alınan bilgidir...

Umarız öder de kriz çözülür!

Hiç kimsenin vicdanı turizm sezonunda Ercan’ın devre dışı kalmasını istemez...

Ama bu arkadaş bambaşka birisi!

Verdikleri sözün hiçbirini yerine getirmeyen...

Bir de Kıbrıs Türkünü aşağılayan!

Bugün göreceğiz ödeyecek mi ödemeyecek mi?

Ya da yine deniz aşırı birilerini arayıp şikayet etme alternatifi de yok değil...

Çünkü parayı burada kazanıyor ama gücünü oradan alıyor!

Orası destek verirken bizimkiler de sinip kalıyor...

...

Ülke için yarın tarihi bir gün olacaktır...

Sendikanın yapacağı grev değil de eylem olduğu için yasaklama filan da söz konusu olacak!

Büyük ihtimalle elektriğin kesileceği trafoya polis yığacaklar ve eylemcileri buraya yaklaştırmamak için yine arbede yaşanacak...

Yarın bir anlamda sivil itaatsizlik eylemi yapılacak ve el mi yaman bey mi yaman hep birlikte göreceğiz artık!

En çok da yönetenlerin tavrını merak ediyoruz...

675 TL borcu olan garibanın elektriğini kesen zihniyet 93 Milyon TL borcu olanın elektriğinin kesilmesine göz mü yumacak?

Yumarsa da bunun hesabını nasıl ödeyecek?

...

Sevgili Emrullah Turanlı...

Hatırlarsanız 10 küsur önce ilk basın toplantısında neredeyse sizinle az kalsın kavga ediyorduk!

Zira o zaman bile Kıbrıs Türküne tepeden baktığınızı, başka yerden aldığınız gücü anlamıştık...

O tarihten beri ne siz bizi ne de biz sizi sevmedik, sevemedik!

Ama sonuçta biz haklı çıktık ve gelinen noktada durum ortadadır...

Ama buradan bir çağrı yapma ihtiyacı da hissediyoruz!

Kıbrıs Türkü ile artık barışın, uzlaşın...

Önce şu kesilmemesi için ödenmesi geren 63 Milyon TL’yi ödemekle başlayın uzlaşıya!

Çünkü siz direttikçe olan size değil iki ülke arasındaki ilişkiler zedeleniyor...

Tamam bir şekilde sizi buraya gönderdiler, Ercan’ı geç ve eksik olsa da bitirdiniz, ülkeye uluslar arası bir havaalanı kazandırdınız, belli ki emlak ve turizm sektöründe de önemli yatırımlarınız olacak ama önce Kıbrıs Türkü ile barışık olmayı deneyiniz!

Bu ülke insanı inanılmaz derecede hoşgörülüdür ama ilk adım da sizden gelmek zorundadır...

Anlatabildiysek ne ala!

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Yeni elektrik zammına gelince...

Geçen ay klimalar pek yanmadı faturalar da kimsenin canını yakmadı!

Ama ay sonu faturalar okkalı gelecek çünkü sıcaklar fena patladı...

Bu arada kurumun yaptığı zammın gerekçelerini de sadece Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner sordu!

Sahi bu zammın gerekçeleri neydi...

Siyasiler olarak sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak fazlasıyla sessiz kaldığımız bir sürecin içerisindeyiz!

Onun için de yapılanlar karşısında şikayet etmeye de kesinlikle hakkımız yoktur...

Lütfen kimse ay sonu gelecek olan faturalardaki astronomik rakamları görünce gözlerini fal taşı gibi açmasın!

Hatta sosyal medyada filan da edebini bozmasın...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, geçtiğimiz seçimlerde hangi siyasilere maddi yardım hangilerine kiralık araba sağladığınız yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Bir de şu hani söz vermiştiniz ya buraya gelip medyanın önüne çıkacak ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacaktınız?

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Sayın Sami ÖZUSLU, Şans oyunları değişiklik yasası konusunda biraz araştırma yaptık büyük ihtimalle yanlış bilgiler alarak açıklama yaptınız. İlgili kesimlerle temasa geçerseniz umarız sizi daha doğru bilgilendireceklerdir.

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Sayın Emrullah TURAN, bir kez daha söz vererek Kıb-Tek’e olan borcunuzun önemli bölümünü bugün ödeyeceğinizi söylediniz ama geçmişten kalan tecrübelerimizle çok da inandırıcı bulmadık. Gelin artık Kıbrıs Türkü ile barış çubuğu yakıp yeni temiz bir sayfa açın...

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Sayın Veli ESENDAĞLI, başta Arap kökenli öğrenciler olmak üzere yabancı öğrencilerin büyük bir kısım sürüş ehliyeti almak için müracaat ettikleri müdür olduğunuz dairede tercüme hataları yüzünden sıkıntı yaşadıklarını belirten şikayetlerde bulunmaya başladılar, konuyu mercek altına yatırmanızı bekliyorlar...

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Sayın Orhan SÜSLÜ, hem görüşme talebinde bulunup hem de son dakika vazgeçmeniz kafalarda çeşitli soru işaretleri yaratabilir. Bu arada halen niye vatandaş olamadığınız konusunda da bazı yorumlar yapılmaya başlandı, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Cafer GÜRCAFER, Kuzey’de yatırım yapanlar Güney’e geçişlerinde tutuklanmaya başlayınca haliyle inşaat sektöründe bulunanlar tedirgin olmaya başladı. Bazı meslektaşlarınız güçlü bir hukuk ekibi kurarak haklarını korumak için girişim başlatmanızı öneriyorlar...

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Sayın Ahmet TUĞCU, sendika olarak yarın polisin eyleminizi engelleme girişimine karşı çeşitli alternatifler ürettiğinizi duyduk, hadi bakalım gazanız mübarek olsun. Umarız yine söz veren arkadaş bu kez sözünde durur da bir kargaşa yaşanmaz...

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Sayın Enver HOCA, uzun yıllardır hizmet verdiğiniz DP’den tamamen kopup YDP saflarına katılmanızdan sonra bayram sonrası çok sayıda katılım için liste yaptığınız konuşulmaya başlandı. Umarız bu kez siyasette aradığınızı fazlasıyla bulursunuz, hayırlara vesile olsun...

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Sayın Yücel GÖK, başarılı ve verimli bir çalışma hayatından sonra genel müdürü olduğunuz banka ile yolları ayırarak yeni limanlara doğru yol aldığınızı duyduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada birkaç teklif gelmiş bile uzman olarak son kararı elbette siz vereceksiniz.